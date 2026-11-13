Што се случува кога секој ден пиете по една доза маслиново масло?

Исхраната богата со маслиново масло е поврзана со подолг и поздрав живот, а редовната консумација може да понуди заштита од низа болести, вклучувајќи срцеви заболувања и дијабетес тип 2. Пиењето мала количина маслиново масло секој ден е практичен начин да се искористат овие здравствени придобивки, но навиката може да има и свои недостатоци, пишува Health.com.

Маслиновото масло содржи мононезаситена маст, олеинска киселина, која може да има моќни антиинфламаторни својства. „Исто така е богато со полифеноли, група фитохемикалии со антиоксидантни ефекти“, објаснува нутриционистката Кели Џонс. Овие мононезаситени масти и други соединенија, како што се каротеноидните антиоксиданси, можат да ги намалат факторите на ризик за срцеви заболувања, како што се атеросклерозата или натрупувањето на плаки во артериите.

Помал ризик од дијабетес тип 2

Истражувањата покажуваат дека исхраната богата со маслиново масло може да заштити од дијабетес тип 2. Систематски преглед и мета-анализа на големи студии од 2022 година заклучија дека дневната порција од 25 грама, што е околу една и пол лажица, е поврзана со 22 проценти помал ризик од развој на болеста.

Влијание врз долговечноста

Заменувањето на мастите како што се путерот и маслиново масло може да придонесе за подолг и подобар квалитет на живот. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои консумираат повеќе од 30 грама маслиново масло дневно, што е околу две лажици, имаат 20 проценти помал ризик од смрт од која било причина. Ризикот од смрт од рак е 23 проценти помал, а оној од смрт поврзана со срцеви заболувања е 25 проценти помал, во споредба со оние кои консумираат 15 грама или помалку. Внесот на маслиново масло може исто така да ја подобри когнитивната функција и да спречи когнитивен пад.

Пиењето масло не е нужно подобра опција

Иако многумина тврдат дека пиењето маслиново масло има специфични придобивки, во моментов нема истражувања што докажуваат дека неговото консумирање на празен стомак е поефикасно од традиционалните методи, како што е додавањето во салата. Сепак, постојат причини зошто некои луѓе размислуваат да пијат чисто маслиново масло. Првото е дека незагреаното маслиново масло може да биде поздраво од термички обработеното маслиново масло. „Иако науката сè уште не потврдува дека пиењето чисто маслиново масло е подобро од додавањето во храна, постои разлика помеѓу консумирање сурово и загреано масло“, објасни Џонс.

Фенолната содржина на екстра девственото маслиново масло може да се намали за 40 проценти на 120 степени Целзиусови и за дури 75 проценти на 170 степени Целзиусови за време на готвењето од 15 до 60 минути, во споредба со суровото масло. Дополнително, на некои луѓе им е полесно да пијат лажица чисто масло. „Ова може да биде брз и лесен начин да се осигурате дека внесувате доволно мононезаситени масти. Слично е на тоа колку многу луѓе земаат додатоци во исхраната со омега-3 во форма на масла или капсули наместо редовно да јадат мрсна риба“, вели Џонс.

Потенцијални недостатоци

Маслиновото масло се смета за здрава маст и генерално е безбедно за консумирање, дури и во кратки дози. Сепак, постојат неколку потенцијални недостатоци. Ако се зема на празен стомак, може да предизвика дигестивни тегоби. Исто така, има многу калории – една лажица содржи 119 калории, што може да доведе до зголемување на телесната тежина со текот на времето. На крајот на краиштата, не е потребно да пиете маслиново масло самостојно, наместо да го комбинирате со друга здрава храна.

Како да го вклучите во вашата исхрана

Иако нема официјална препорака за внес, здравствените придобивки обично се поврзани со количини од 7 до 50 милилитри дневно, што е околу половина до три и пол лажици. Мастите треба да сочинуваат помеѓу 20 и 35 проценти од вкупниот внес на калории. Со 119 калории по лажица, маслиновото масло е храна со висока енергетска густина. Најдобро е да се меша со различни извори на масти, вклучувајќи масла, јаткасти плодови, семки, мрсна риба, авокадо и жолчки од јајца.

Ако не сакате да пиете чисто масло, Џонс предлага неколку начини да го вклучите во вашата исхрана: користење во рецепти што не бараат готвење, додавање во маринади и преливи за салата, користење како замена за путер на леб и готвење на ниски до умерени температури.