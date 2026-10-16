“Real life, baby”: Новиот Тесла лебдеше пред публиката(ВИДЕО)

Тесла тврди дека овој автомобил, опремен со ракетни погони развиени во соработка со компанијата SpaceX, може да забрза од нула до 100 на час за помалку од една секунда. Извршниот директор на Тесла, Илон Маск, објави дека производството на новиот Роудстер треба да започне во 2028 година, пренесува CNBC.

„Вечерва ќе видите некои неверојатни работи… Ќе ги видите резултатите од тоа што се случува кога имате партнерство со најдобрата автомобилска компанија во светот и најдобрата ракетна компанија во светот“, рече Маск за време на лансирањето на новиот модел во четврток вечерта на тест-полигонот на SpaceX во Мекгрегор, Тексас.

За време на презентацијата, беше прикажан бел спортски автомобил со два седишта како забрзува по закривена рампа, се задржува на долната страна од неа, потоа се одвојува од неа, се врти во воздух и полека лебди пред да слета на земјата, што компанијата го објави на X со натпис “Real life, baby”.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Според мерењата прикажани од компанијата, возилото може да забрза од нула до околу 97 километри на час за помалку од една секунда. Тесла не ја објави цената на новиот модел ниту комплетните технички спецификации на сите најавени верзии.

Новиот Роудстер е развиен со цел намалување на масата и вклучува систем за управување без механичка врска помеѓу воланот и тркалата, волан во облик на буквата „j“, како и технологии од SpaceX. Меѓу нив се ракетни погони, композитни елементи и моќни вентилатори кои создаваат потисок кон површината и овозможуваат извршување на необични маневри.

Според претходно објавените најави на Тесла, погоните треба да го подобрат забрзувањето и сопирањето, додека напредните аеродинамични системи треба да ја зголемат стабилноста и држењето на возилото. Маск изјави дека новиот Roadster нема да го има автономниот систем за возење FSD на Tesla и дека тоа ќе биде последниот автомобил на компанијата дизајниран целосно да биде управуван од човек.

Tesla повторно ги отвори резервациите за новиот Roadster во последните недели, со депозит од 50.000 долари за купувачи во САД, Канада и Кина. Компанијата почна да прифаќа депозити за обновениот модел уште во 2017 година, но во меѓувреме постојано ги одложуваше објавените датуми за испорака.

Маск го претстави концептот на новата генерација Roadster за прв пат во ноември 2017 година, а следната година ја објави можноста за инсталирање на пакет SpaceX со неколку помали ракетни погони распоредени околу возилото.

Лансирањето на новиот модел доаѓа по неколкугодишни одложувања, за време на кои некои клиенти чекаа испорака уште од првичните резервации. Меѓу нив е и Сем Алтман, коосновач на компанијата OpenAI, кој јавно го критикуваше времетраењето на чекањето минатата година, а потоа доби поврат на депозитот.

Дизајн инспириран од авиони

Надворешниот дизајн на автомобилот се карактеризира со скриени фарови, задно светло кое се протега по целата ширина на возилото и аеродинамични елементи интегрирани во каросеријата. Тркалата со тенки спици се дизајнирани да обезбедат мала маса и висока структурна цврстина.

Тесла наведува дека белата боја „Ано бела“ е инспирирана од воздухопловните технологии и е наменета да заштити од ултравиолетово зрачење, екстремни температури и корозија. Затемнетите златно-затемнети прозорци се дизајнирани да личат на визири за вселенски одела, додека титаниумските акценти го надополнуваат футуристичкиот изглед на возилото.

Внатрешноста е опремена со седишта за две лица, бели материјали и детали од сива еко-велур ткаенина.

Компанијата истакнува дека намалувањето на тежината било една од клучните развојни цели. Во конструкцијата се користени магнезиум, титаниум и јаглеродни влакна, заедно со поедноставени контроли и фиксна положба на седиштето, така што автомобилот реагира што е можно подиректно на движењата на возачот.

Три пакети опрема

Една од најзначајните карактеристики на Роудстерот е вентилаторот и системот за запечатување на долниот дел од возилото, што создава потисок кон земјата. Според Тесла, системот влече воздух од под автомобилот и генерира доволно сила за да го држи возилото на место дури и наопаку.

Тесла, исто така, воведе технологија за потисок со ладен гас, која користи електрични актуатори за прецизно насочување на потисокот и стабилизирање на возилото додека се движи низ воздухот.

Според соопштението на компанијата, Роудстерот ќе се нуди во три конфигурации со различни нивоа на перформанси.

Основната верзија, наречена „Performance“, е наменета за возење по патишта и тркачки патеки, со две седишта, активна аеродинамика и систем за внесување воздух со повеќе режими под возилото.

Верзијата „Augments“, означена како ограничено издание, исто така има две седишта, но вклучува потисоци со ладен гас на задниот дел од возилото.

Најнапредната верзија, „Ракета“, ќе биде достапна само со покана и е наменета за едно лице. Покрај системот за зголемување на потисокот кон основата, ќе има и потисници распоредени околу периметарот на возилото, што треба да овозможи забрзување напред и нагоре, како и странични и ротациони движења.