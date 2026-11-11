Два часа радост, цел месец стегање – детските родендени стануваат недостижни за многумина

Понудата во Скопје е голема, но и разликите во цените се значителни. Основните роденденски пакети во дел од игротеките чинат околу 4.000 денари, додека други наплаќаат 9.000 денари за прослава со 16 до 30 деца. Во зависност од понудата, во цената може да бидат вклучени сокчиња, грицки, анимација и фотографирање. Но, тоа не значи дека родителот ги платил сите трошоци.

Роденденска торта, балони, сокчиња, пици, аниматори и дваесетина разиграни деца. За најмалите тоа се два часа забава, но за родителите прославата може да значи сериозен удар врз домашниот буџет. Детските родендени во игротеки одамна не се сведуваат само на закупување простор за играње. Сè почесто станува збор за организирани забави со дополнителни услуги, а кога ќе се соберат сите трошоци, сметката лесно може да надмине 15.000 или 20.000 денари.

Тука почнува дополнителното трошење. Роденденската торта се нарачува посебно, храната за возрасните често не е вклучена во пакетот, а треба да се платат и пијалаците за родителите. Ако славеникот посака посебна декорација, омилен цртан лик или маскота, сметката дополнително расте.

Само за ангажирање маскота во една од јавно објавените понуди се бараат 3.500 денари за половина час, додека професионален фотограф за еден час чини 4.000 денари. Тоа се дополнителни 7.500 денари, без тортата и храната.

За семејство со две деца, организирањето по една поголема прослава годишно може да претставува значителен трошок. Особено ако родендените се во период кога има и други издатоци, како сметки, рати за кредити, училишни потреби и секојдневно пазарување.

Од економска гледна точка, ваквите прослави спаѓаат во трошоците што домаќинствата можат да ги одложат или намалат. Економистите ваквите издатоци ги разгледуваат во рамките на расположливиот доход, односно парите што му остануваат на семејството откако ќе ги подмири основните потреби. Колку е помал тој износ, толку потешко се одвојуваат средства за прослави.

На родителските интернет-форуми може да се најдат искуства со уште повисоки трошоци. Еден родител, опишувајќи прослави со поголем број деца и дополнителни активности, наведува:

„Во просек еден роденден е околу 500 евра“.

Станува збор за лично искуство, а не за просечна цена на родендените во Македонија. Сепак, покажува колку може да поскапи прославата кога во неа ќе се вклучат посебни активности, храна и дополнителни услуги.

Променети се и роденденските навики. Порано многу деца славеа дома, со домашна торта, сендвичи, сокови и неколку другарчиња од маалото. Денес родителите сè почесто избираат игротека, пред сè поради практичноста. Не треба да ја подготвуваат куќата, да ги забавуваат децата или да расчистуваат по завршувањето на прославата.

Сепак, не сите игротеки имаат скапи пакети. Може да се најдат понуди од околу 4.000 до 4.500 денари со вклучени основни услуги, а повремено се нудат и сезонски попусти. Некои родители се одлучуваат за термини во работните денови, кога постојат поповолни услови.

Дополнителна ставка во семејниот буџет се и подароците за туѓите родендени. Дете што оди во градинка или училиште може во еден месец да добие неколку покани. Ако за секој подарок се одвојуваат по 500 до 1.000 денари, четири родендени значат уште 2.000 до 4.000 денари.

Затоа дел од семејствата го намалуваат бројот на поканети деца, избираат помали пакети или организираат прослава дома. Други однапред штедат за роденденот, особено кога детето веќе има конкретна желба каде и со кого сака да слави.

А во игротеката, по два часа трчање, играње и дување свеќички, забавата завршува. Децата си заминуваат со подароци, а родителите со сметката. Некои ја плаќаат без поголем проблем, други со месеци однапред пресметуваат колку ќе ги чини.

Б.З.М.