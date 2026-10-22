Паметниот прстен на „Oura“ добива функција што сите ја чекаа

Оваа персонализирана метрика ќе нуди пет нивоа: лесно (light), умерено (fair), одржување (maintaining), градење кондиција (building) и достигнување врвна форма (reaching). Тие ќе им овозможат на корисниците да добијат увид во тоа како нивните физички активности во текот на неделата се споредуваат со нивните лични основни вредности.

Компанијата за производство на паметни прстени „Oura“ објави дека воведува две нови фитнес-функции. Првата е „Cardio Effort“ (кардиоваскуларен напор), односно процена на оптоварувањето на организмот за време на физичката активност.

Од компанијата наведуваат дека функцијата се заснова на методот „Training Impulse“ и е дизајнирана за следење на долгорочните трендови во кардиоваскуларната активност.

Втората новина е автоматската процена на „VO2 Max“, односно максималната количина кислород што организмот може да ја искористи за време на физички напор.

Оваа функција претходно беше достапна под името „Cardio Capacity“ во рамките на алатката „Oura Labs“. Дотогаш не работеше автоматски, туку за активирање беше потребен шестминутен тест со пешачење.

Со надградбата, „Oura“ ќе врши пасивни процени на „VO2 Max“ за време на редовните тренинзи при кои е активиран GPS-системот. Тоа значи дека корисниците повеќе нема да мора да го прават посебниот тест за да ја добијат оваа процена.

Статистиката за „VO2 Max“ ќе биде достапна во делот „Oura Labs“ за третата генерација на „Oura Ring“ и поновите модели.

Новите функции дополнително ја прошируваат понудата на податоци за сеопфатно следење на здравјето што ја нуди „Oura“. Други уреди што се носат на телото, меѓу кои „Apple Watch“ и „Fitbit“, веќе подолго време можат да следат слични кардиоваскуларни показатели.

Поради тоа, новите можности би можеле да го направат прстенот на „Oura“ уште попривлечен за луѓето кои претпочитаат паметен прстен наместо паметен часовник или фитнес-алка.