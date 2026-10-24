Научниците открија што може да открие работата на срцето за време на спиењето за здравјето

Научниците откриле дека вештачката интелигенција, преку анализа на електричната активност на срцето за време на спиењето, може да го процени долгорочниот ризик од нарушувања на срцевиот ритам, мозочен удар, срцева слабост, па дури и смрт. За анализата се доволни податоците собрани со помош на една ЕКГ-електрода поставена на градите.

Работата на срцето за време на спиењето би можела да го открие ризикот од сериозни заболувања на срцето и крвните садови дури и десет години пред појавата на првите симптоми, покажува ново истражување објавено во научното списание „SLEEP“.

Анализирани податоци од речиси 40.000 луѓе

Истражувачите од Универзитетот „Emory“ најпрво го обучувале системот за вештачка интелигенција со податоци од речиси 16.000 пациенти, а потоа го тестирале на уште две групи со вкупно околу 23.000 учесници.

Резултатите покажале дека системот може да ги препознае лицата со зголемен ризик од развој на заболувања на срцето и крвните садови во следните десет години, дури и кога ќе се земат предвид другите фактори на ризик, како што се возраста, полот, пушењето, дијабетесот и високиот крвен притисок.

Лицата со повисок резултат на скалата за ризик што ја пресметува вештачката интелигенција имале значително поголема веројатност да развијат одредени заболувања.

Секое зголемување на резултатот за една стандардна девијација било поврзано со 103 до 172 проценти поголем ризик од атријална фибрилација, 19 до 40 проценти поголем ризик од мозочен удар и 69 до 133 проценти поголем ризик од срцева слабост.

Што може да открие работата на срцето за време на спиењето?

За време на спиењето доаѓа до промени во работата на нервниот систем, кои влијаат врз срцевиот ритам. Поради тоа, во електричната активност на срцето може да се појават суптилни промени што би можеле да укажуваат на идни здравствени проблеми.

Иако работата на срцето веќе се следи за време на одредени испитувања на спиењето, собраните податоци главно не се анализираат подетално доколку нема очигледни неправилности. Новото истражување покажува дека токму тие информации би можеле да помогнат во пораното препознавање на лицата со зголемен ризик од заболувања.

Додавањето на ЕКГ-податоците собрани за време на спиењето ја подобрило точноста на постојните модели за процена на ризикот – до девет проценти кај срцевата слабост, до шест проценти кај атријалната фибрилација и до седум проценти при предвидувањето на смртноста.

„Овој нов пристап би можел да овозможи препознавање на лицата изложени на ризик од кардиоваскуларни заболувања години пред појавата на клиничките симптоми“, изјави Дејвид Гоф од американскиот Национален институт за срце, бели дробови и крв.

Истражувачите нагласуваат дека се потребни дополнителни испитувања пред оваа метода да почне да се применува во секојдневната медицинска практика.

Сепак, во иднина анализата на работата на срцето за време на спиењето би можела да биде вклучена во постојните медицински прегледи и да им помогне на лекарите порано да ги препознаат пациентите со зголемен ризик од сериозни заболувања.