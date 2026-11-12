Милион прегледи на „YouTube“ звучат како богатство, но колку навистина вредат?

Според истражување на компанијата „AIR Media-Tech“, спроведено на 300 канали на „YouTube“ кои остваруваат приходи, медијалната заработка од милион прегледи на класични, подолги видеозаписи изнесува околу 2.300 долари. Во практика, многу креатори заработуваат меѓу 2.000 и 4.000 долари, иако разликите можат да бидат огромни.

Милион прегледи на „YouTube“ за многумина претставуваат сон, но колку навистина вреди таквиот успех? Ако очекувате десетици илјади долари од едно популарно видео, бројките би можеле сериозно да ве изненадат.

Најмногу зависи од видот на содржината и публиката што ја следи. Каналите посветени на образованието и науката можат да остваруваат значително поголема заработка по преглед, додека приходите во одредени забавни категории главно се пониски. Важно е и од која земја доаѓаат гледачите, бидејќи огласувачите не плаќаат подеднакво за публиката во сите делови на светот.

За да се разбере заработката на „YouTube“, клучни се два поима: CPM и RPM. CPM ја означува сумата што огласувачите ја плаќаат за илјада прикажувања на реклами, додека RPM покажува колку креаторот навистина заработува на илјада прегледи, откако „YouTube“ ќе го земе својот дел.

„YouTube“ задржува 45 отсто од нето-приходите од рекламите прикажани со класичните видеозаписи, додека на креаторите им припаѓаат 55 отсто. Затоа, високата цена на рекламите не значи автоматски и подеднакво голема заработка за авторот на содржината.

Ситуацијата е поинаква кај форматот „YouTube Shorts“. Милион прегледи на кратко видео, по правило, носат значително помалку пари отколку милион прегледи на обично видео, бидејќи „Shorts“ има посебен систем за распределба на приходите од рекламирањето.

Постои уште една важна работа што почетниците често ја занемаруваат. Милион прегледи не гарантираат никаква заработка доколку каналот не е вклучен во соодветната програма за монетизација. За да се остваруваат приходи од реклами, потребни се најмалку 1.000 претплатници и 4.000 часа јавно гледање во текот на претходните 12 месеци или 10 милиони квалификувани прегледи на „Shorts“ во последните 90 дена.

„YouTube“ овозможува пристап до одредени дополнителни извори на заработка и со 500 претплатници, но тоа не значи дека каналот автоматски добива право на приходи од реклами.

Поради тоа, многу успешни креатори се потпираат и на спонзорства, платени соработки, членарини и продажба на сопствени производи. Кај одредени канали токму овие приходи можат да бидат поголеми од сумата што „YouTube“ им ја исплаќа за прегледите.

Милион прегледи, значи, се сериозен успех, но не и автоматска карта до богатството. Колку пари ќе донесат зависи од публиката, темата, форматот и начинот на монетизација. Две видеа со идентичен број прегледи можат да остварат сосема различни приходи.