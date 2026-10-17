„Microsoft“ собори рекорд: Поправи 1.413 безбедносни пропусти во „Windows“

Со најновото издание се отстранети дури 1.413 безбедносни пропусти (CVE) низ екосистемот на „Microsoft“. Најголемиот дел од нив, односно 1.102 ранливости, директно се однесуваат на оперативниот систем „Windows“.

„Microsoft“ го објави октомврискиот пакет безбедносни ажурирања за „Windows“, кој соборува досегашни рекорди според бројот на поправени пропусти.

Ова издание значително го надминува и претходниот рекорден пакет од септември, кога беа поправени 974 пропусти. Покрај „Windows“, октомвриското ажурирање опфаќа 134 ранливости во пакетот „Office“, 61 во развојните алатки и 36 во „SharePoint Server“. Ажурирања се објавени и за „SQL Server“, „Azure“, „Exchange“ и „Defender“.

Активни напади и јавно откриени ранливости

Меѓу повеќе од илјада поправени пропусти, два особено се издвојуваат и бараат брза реакција од администраторите и корисниците.

Првиот е **CVE-2026-96951**, ранливост во безбедносната заштита на „Windows Shell“, која им овозможува на напаѓачите да ги заобиколат безбедносните механизми. „Microsoft“ официјално ја означил со статусот „Exploitation Detected“, што значи дека е забележана нејзина активна злоупотреба во реални напади.

Вториот пропуст, **CVE-2026-108398**, се однесува на безбедносната заштита во „.NET Framework“. Ранливоста е јавно откриена. Иако засега нема потврда за нејзина масовна злоупотреба, јавно достапните детали го зголемуваат ризикот напаѓачите брзо да создадат злонамерен код што ќе ја искористи.

Бидејќи месечните безбедносни ажурирања се кумулативни, инсталирањето на најновиот пакет на поддржаните верзии на „Windows 11“, „Windows 10“ и „Windows Server“ автоматски ги вклучува и претходно објавените безбедносни поправки.

„Microsoft“ воведува нов концепт за групирање на ризиците

Прегледувањето и анализирањето на повеќе од илјада одделни безбедносни пропусти претставува голем товар за ИТ-одделите во компаниите. За да го олесни овој процес, „Microsoft“ во октомври го претстави новиот пристап наречен „Risk Cohorts“, односно групирање на ранливостите според заеднички ризици.

Наместо секој CVE-код да се анализира одделно, системот ги групира ранливостите според заеднички безбедносни карактеристики. На пример, може да се утврди кои услуги обработуваат непроверени датотеки преземени од мрежата или кои процеси им овозможуваат на корисниците со ограничени привилегии да комуницираат со системските компоненти.

Новиот пристап не ги менува постојните безбедносни препораки, но им овозможува на администраторите побрзо да ја проценат сериозноста на ризиците и поефикасно да одредат кои поправки треба да се инсталираат со приоритет.

За домашните корисници, препораката останува иста: да не го одложуваат инсталирањето на октомвриското ажурирање на „Microsoft“, туку да го преземат преку услугата „Windows Update“ што е можно поскоро, со цел да го заштитат системот од активни закани.