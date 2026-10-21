Лекар со симулација ги прикажа можните опасности од крцкањето на вратот (ВИДЕО)

Видеото го објаснува механизмот на создавање на звукот, но предупредува и на ретки, но сериозни ризици, вклучително и можноста за мозочен удар, пишува „Bored Panda“.

Крцкањето на вратот за многумина е ритуал што носи чувство на олеснување од вкочанетоста. Препознатливиот звук на „крцкање“ може да делува пријатно, но пластичниот хирург д-р Мајкл Гартнер објави видео-симулација што детално покажува што точно се случува во телото при ова движење.

Што го предизвикува звукот на крцкање?

Звукот што го слушаме не доаѓа од коските, туку од течноста што ги опкружува зглобовите. Таа, позната како синовијална течност, служи за подмачкување на зглобовите и овозможува нивно непречено движење. Кога зглобот се истегнува, како при нагло вртење на вратот, притисокот во зглобната чаура се намалува.

Тоа доведува до создавање меурчиња гас во течноста, а нивното нагло формирање или распаѓање го произведува карактеристичниот звук на крцкање. Овој процес се нарекува кавитација.

Во видеото, д-р Гартнер го потврдува ова објаснување и додава дека истегнувањето на зглобната чаура предизвикува движење на течноста, што исто така придонесува за создавање на звукот.

Како може да дојде до мозочен удар?

Анимацијата потоа прикажува значително посериозно сценарио. Ако вратот се заврти премногу силно или нагло, може да дојде до оштетување на ѕидот на една од артериите во вратот. Таквата повреда, позната како дисекција на артерија, во ретки случаи може да поттикне создавање крвен згруток.

Ако згрутокот се одвои и преку крвотокот стигне до мозокот, може да го блокира дотокот на крв и да предизвика исхемичен мозочен удар.

Иако ваквиот исход е редок, симулацијата јасно покажува како движење што на прв поглед изгледа безопасно може да носи одреден ризик.

Реалниот ризик и побезбедните алтернативи

Д-р Гартнер истакнува дека мозочните удари поврзани со пукањето на вратот се „исклучително ретки“. Целта на видеото не е да предизвика паника, туку да ја објасни потенцијалната компликација поради која силното извртување на вратот претставува непотребен ризик.

На лицата што чувствуваат напнатост во вратот им препорачува понежен пристап.

Вежбите за лесно истегнување се многу побезбедна опција од наглите и силни движења. Тој советува и дека за каква било насочена манипулација на вратот треба да се побара помош од физиотерапевт или хиропрактичар.

Реакции на гледачите

Видеото предизвика бројни реакции. Едно лице во коментарите напишало дека снимката му „отклучила нов страв“, додека други навеле дека никогаш не разбрале зошто некој намерно би си го крцкал вратот.

Некои коментатори споделиле и сопствени предупредувања. Меѓу нив се појавило и тврдењето дека редовното крцкање на вратот може долгорочно да доведе до остеоартритис, иако во текстот не се наведени медицински докази што го поткрепуваат тоа тврдење.

Се разбира, имало и шеговити реакции. Еден корисник напишал дека секојдневно си го крцка вратот, што, според него, значи дека е „практично бесмртен“.

Сепак, фактот дека некоја навика во моментот не предизвикува проблеми не значи дека таа е безопасна во секоја форма.