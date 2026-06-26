Купивте автомобил за 15.000 евра? За пет години ќе ве чини многу повеќе

Кога некој ќе каже дека купил автомобил за 15.000 евра, најчесто сите мислат дека тоа е цената што ќе ја плати. Но вистината е дека купувањето е само првиот чекор.

Во следните пет години ќе следуваат регистрација, задолжително осигурување, можеби каско, гориво, редовни и вонредни сервиси, гуми, акумулатор, паркинг, патарини и неизбежната амортизација. Сите тие трошоци ретко се пресметуваат однапред, а токму тие ја прават разликата помеѓу „можам да го купам“ и „можам да си го дозволам“.

Колку може да ве чини просечен автомобил?

Да земеме пример на возило вредно 15.000 евра, кое се користи околу 15.000 километри годишно.

Трошок Просечно годишно Гориво 1.300 € Регистрација и осигурување 350 € Редовен сервис 300 € Гуми 180 € Непредвидени поправки 250 € Паркинг и патарини 250 € Амортизација 1.500 €

Вкупен годишен трошок од околу 4.130 евра

За пет години тоа се повеќе од 20.000 евра, без да се смета самата куповна цена.

Најголемиот трошок не е горивото

Повеќето возачи мислат дека горивото е најголемиот финансиски товар. Всушност, кај поновите автомобили најголем „тивок“ трошок е амортизацијата.

Автомобил купен за 15.000 евра по пет години може да вреди само 7.000 – 9.000 евра, зависно од моделот, километражата и состојбата. Тоа значи дека само преку губење на вредноста сопственикот „изгубил“ неколку илјади евра.

Дали нов или половен автомобил?

Иако новиот автомобил нуди поголема сигурност и помал ризик од дефекти, тој најбрзо ја губи вредноста во првите години.

Од друга страна, добро одржуван автомобил стар три до пет години веќе ја поминал најголемата амортизација и често претставува финансиски поисплатлива опција.

А што ако автомобилот е на кредит?

Тогаш пресметката станува уште покомплексна.

Покрај сите редовни трошоци, сопственикот плаќа и камата, а кај некои кредити задолжително е и каско осигурување.

Во пракса, автомобил од 15.000 евра купен на кредит може да го чини сопственикот неколку илјади евра повеќе до моментот кога целосно ќе биде исплатен.

Кога купувате автомобил, не прашувајте само „Колку чини?“.

Прашајте се:

Колку ќе ме чини годишно?

Дали можам да ги покривам сите трошоци без да го нарушам семејниот буџет?

Имам ли резерва за непредвидени дефекти?

Автомобилот може да биде потреба, удобност или задоволство. Но добрата финансиска одлука не се мери со цената на купувањето, туку со тоа дали можете без проблем да ги покривате сите трошоци што доаѓаат потоа.

Б.С.