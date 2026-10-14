Кој мора да прими вакцина против грип, а за кого се препорачува

Во изјава за медиумите, министерот Клековски потврди дека првите 30.000 вакцини се веќе пристигнати во земјава и дека почетокот на имунизацијата се очекува во стандардниот термин од 16 до 25 октомври.

Официјалната најава за почетокот на вакцинација против грип е во периодот од 16 до 25 октомври 2026 година.

Според официјалните препораки на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), вакцинацијата против сезонски грип се препорачува за целото население, како најдобра и најефикасна заштита од ова заболување.

Сепак, ИЈЗ става посебен акцент на ризичните групи граѓани кај кои постои поголем ризик од појава на сериозни компликации (како бронхитис и пневмонија). За овие категории граѓани Министерството за здравство секоја година обезбедува бесплатни вакцини.

Во овие високоризични групи спаѓаат:

-Лица на возраст над 65 години -Лица со хронични заболувања (вклучувајќи респираторни, кардиоваскуларни заболувања, дијабетес и состојби на намален имунитет) -Бремени жени -Деца на возраст од 6 месеци до 5 години -Здравствени работници

Заинтересираните граѓани кои припаѓаат на овие ризични групи, можат да се пријават на www.vakcinacija.mk. По регистрацијата (пријавата), ќе добијат смс порака со закажан термин (датум,час и пункт за вакцинација).

Зошто е важна вакцинацијата?

Ефикасност и заштита: Вакцината е најефикасниот начин за спречување на компликации предизвикани од грипот. Таа го поттикнува имунолошкиот систем да создаде антитела во рок од околу 2 недели по примањето.

Сезонско ажурирање: Составот на вакцината се менува и се ажурира секоја година за да одговара на актуелните соеви на вируси кои циркулираат во претстојната сезона.