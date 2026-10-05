Гастроентеролог открива четири навики во тоалетот кои треба да ги избегнувате

Кога се обидувате да го подобрите здравјето на вашиот гастроинтестинален систем, природно е да обрнете големо внимание на храната што ја јадете, објавува Eatingwell. Но, исхраната е само едно парче од сложувалката. А вашите навики за користење на тоалет можат да имаат големо влијание врз здравјето на вашиот дигестивен систем. Од предолго седење на тоалет до напрегање за време на празнење на цревата, некои вообичаени навики можат да придонесат за хемороиди и други гастроинтестинални проблеми.

Гастроентеролог предупредува на четири навики што треба да се избегнуваат, вклучувајќи предолго седење на тоалет и скролање на телефон.

Гастроентерологот д-р Сузан Кејс разговараше со Eatingwell за овие и други вообичаени навики за користење на тоалет што треба да престанеме да ги практикуваме за да го подобриме нашето гастроинтестинално здравје.

Игнорирање на потребата од одење во тоалет

Ако повремено ја игнорирате потребата од празнење на цревата, тоа не е голем проблем. Меѓутоа, ако го правите ова редовно, може да доведе до запек.

„Колку подолго столицата останува во дебелото црево, толку повеќе вода се апсорбира од него, што го прави многу посува и потешка за исфрлање“, вели Кејс. „Исто така, со тоа, го тренирате дебелото црево – особено сигмоидот и ректумот – да се навикне да држи повеќе столица. Овие делови можат да се истегнат за да примат повеќе столица, што пак може да доведе до дополнителни проблеми со запек.“

Потиснувањето на потребата за одење во тоалет може да ве направи помалку чувствителни на сигналите што вашето тело ви ги испраќа кога е време за празнење на цревата.

„Идеално, одењето во тоалет треба да биде едноставно и некомплицирано“, вели Кејс. „Кога ќе почувствувате потреба, слушајте го вашето тело и одете во тоалет. Но, дајте си разумно време, околу пет до десет минути, и дозволете сè да се случи природно – не обидувајте се да наметнувате празнење на цревата.“

Скролање на телефонот додека седите на тоалетот

Многумина од нас го користат одењето во тоалет како време за гледање содржина на нашиот телефон. Сепак, лесно е да се изгуби чувството за време и да седнете и да скролате многу подолго отколку што е потребно.

„Продолженото седење на тоалет го зголемува притисокот врз вените околу ректумот и анусот, што може да придонесе за хемороиди или да ги влоши постоечките хемороиди“, вели Кејс. „Дури може да предизвика луѓето да почнат да се напрегаат иако нивното тело сè уште не е подготвено за празнење на цревата.“

Наместо безумно да пребарувате низ телефонот на тоалетот, Кејс советува да го искористите времето во тоалетот за да се олесните и да пронајдете друго место и време за бесконечно да пребарувате низ телефонот.

Напрегање за време на празнење на цревата

Редовното напрегање за време на празнење на цревата може да го зголеми притисокот во ректумот и анусот и да придонесе за проблеми како што се хемороиди и анални пукнатини.

„Ако мора да се напрегате, тоа често е знак дека вашата столица е премногу тврда и имате запек“, вели Кејс. „Наместо да притискате посилно, обидете се да утврдите што го предизвикува проблемот, како што се недостаток на влакна во исхраната, недоволно внесување вода или недостаток на физичка активност што поттикнува здрав дигестивен систем.“

Не обидувајте се да присилувате празнење на цревата.

„Ако не можете, станете“, вели Кејс. „Седењето на тоалетот предолго нема да помогне.“ Ако се напрегате да имате празнење на цревата секој ден, размислете да разговарате со вашиот лекар.

Седење на тоалетот во неправилна положба

Не постои една совршена положба за седење на тоалетот, но положбата на вашето тело може да влијае на тоа колку лесно ќе го исфрлите цревата.

„Идеално, ставете ги стапалата на мала површина така што колената ќе ви бидат повисоки од колковите. Ова го става телото во положба слична на клек, што може да им го олесни празнењето на цревата на некои луѓе и да ја намали потребата од напрегање“, вели таа.

Друга опција е малку да се наведнете напред додека седите на тоалетот. Кејс вели дека ова помага да се релаксираат мускулите на долниот дел од стомакот и карличниот под.

Повеќе совети за подобро здравје на дигестивниот систем

Покрај стопирањето на овие четири навики, експертите препорачуваат и следниве практики што можете да ги вклучите во вашата дневна рутина за да го подобрите здравјето на вашиот гастроинтестинален систем:

-Јадете разновидна храна богата со растителни влакна. „Исхраната богата со растителни влакна од овошје, зеленчук, мешунки и јаткасти плодови не само што помага вашите црева подобро да функционираат, туку и ги храни добрите бактерии во нашиот цревен микробиом“, вели Кејс.

-Пијте доволно течности. Соодветниот внес на вода секој ден помага во спречување на запек.

Бидете физички активни. Одењето и другите видови редовна умерена физичка активност го поддржуваат варењето на храната и здравјето на цревата.

-Спијте доволно. Доволното спиење секоја вечер може да придонесе за здрав цревен микробиом и да ги ублажи гастроинтестиналните симптоми.

-Ограничете ја високо преработената храна кога е можно. Истражувањата покажуваат дека исхраната богата со ултра-преработена храна може негативно да влијае на цревниот микробиом со намалување на разновидноста на важни микроорганизми во цревата.

-Доколку гастроинтестиналните симптоми продолжат, консултирајте се со лекар. „Доколку имате постојани проблеми со цревата, треба да ве прегледа здравствен работник“, вели Кејс.