Дали мажите навистина потешко го поднесуваат грипот?

Изразот „машки грип“ е разговорен термин, а не официјална медицинска дијагноза. Сепак, научните докази укажуваат дека мажите може да имаат потешки симптоми и побавно да закрепнуваат од респираторните инфекции отколку жените, поради разликите во имунолошкиот систем, кои се поврзуваат со пониското ниво на естроген.

Со доаѓањето на постуденото време се враќаат респираторните заболувања, а со нив и расправата за таканаречениот „машки грип“ – верувањето дека мажите потешко ги поднесуваат симптомите од кои нивните партнерки закрепнуваат за неколку дена. Д-р Џеф Фостер, лекар по општа медицина во британскиот јавен здравствен систем „NHS“, се обиде да ја разреши оваа дилема, пишува „Express“.

Д-р Џеф Фостер вели дека во оваа приказна „има нешто вистинито“. Тој објаснува:

„Истражување објавено во списанието ‘British Medical Journal’ сугерира дека мажите може да имаат потешки симптоми на респираторните вирусни инфекции од жените, делумно поради разликите во имунолошкиот одговор“.

„Жените обично имаат побрза и посилна почетна имунолошка реакција на вирусните инфекции, што може да им помогне побрзо да го отстранат вирусот од организмот. Се чини дека имунолошкиот систем на мажите реагира поинаку, па симптомите може да траат подолго и да бидат поинтензивни. Може да се расправа дали ова целосно го објаснува феноменот на машкиот грип, но укажува дека неговата биолошка основа не е целосно измислена“, вели лекарот.

„Сепак, индивидуалните разлики се исто толку важни колку и полот. Возраста, општата здравствена состојба, квалитетот на спиењето, нивото на стрес, па дури и цревниот микробиом влијаат врз тоа како имунолошкиот систем ќе реагира на вирусот. Две лица може да бидат изложени на истиот вирус, а да имаат сосема различни искуства. Тоа не е слабост, туку биологија“, истакнува Фостер.

Естрогенот дејствува како поттик за имунитетот, бидејќи им помага на клетките кај жените да се спротивстават на размножувањето на вирусите. Од друга страна, тестостеронот може да има имуносупресивно дејство, односно да го намали почетниот одговор на антителата кај мажите.

Оваа биолошка разлика ја поткрепуваат и податоците што покажуваат дека возрасните мажи имаат повисока стапка на хоспитализација поради грип и дека им е потребно повеќе време за да закрепнат од воспаление на синусите.

Како да ја разликувате настинката од грипот?

Важно е да се направи разлика меѓу обичната настинка, грипот и некое посериозно заболување. Д-р Фостер објаснува:

„Обичната настинка и грипот ги предизвикуваат сосема различни вируси и таа разлика е важна. Настинката обично се развива постепено: најпрво се јавува болка во грлото, потоа затнат нос, течење на носот и благ замор“.

„Грипот е поинаков. Почнува нагло, често во рок од неколку часа, а го придружуваат висока температура, силни болки во мускулите, изразен замор и сува кашлица. Ако за време на појадокот сте се чувствувале добро, а до ручекот сте целосно исцрпени, веројатно станува збор за грип“, додава лекарот.

Симптоми поради кои треба да побарате лекарска помош

Болката во градите не е вообичаен симптом на настинка или грип. Ако чувствувате постојана болка или притисок во градите, побарајте медицинска помош.

Настинката може да предизвика затнатост што го отежнува дишењето, но ако почувствувате силен недостиг на воздух, се борите за здив или не можете да изговорите цела реченица без да направите пауза, треба да се обратите кај лекар.

Причина за загриженост може да биде и температура што надминува 39,5 Целзиусови степени и не се намалува со лекови. Исто така, збунетоста и дезориентираноста не се нормални симптоми, туку може да укажуваат на дехидратација, воспалителни процеси или висока температура. Ако постојано сте во таква состојба, побарајте медицинска помош.

На крајот, не е вообичаено симптомите да се подобрат, а потоа нагло да се влошат. Тоа може да биде знак дека здравствената состојба се комплицира.

„Сите наведени симптоми бараат лекарска помош, а не уште еден ден поминат во кревет“, предупредува д-р Фостер.