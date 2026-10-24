„Chery“ подготвува SUV-модел што сериозно би можел да ја загрози „Toyota RAV4“ (ФОТО)

Концептот „Omoda X“ изгледа речиси подготвен за сериско производство, а со својот робустен дизајн навестува дека нема да биде наменет исклучиво за градско возење.

Кинескиот производител „Chery“ подготвува нов SUV-модел што би можел да им конкурира на возилата како што е „Toyota RAV4“.

Надворешноста се одликува со агресивни линии и изглед приспособен за љубителите на авантури надвор од асфалтираните патишта.

Во внатрешноста се наоѓаат дигитална инструмент-табла со дијагонала од 10,25 инчи и централен екран на мултимедијалниот систем од 13,2 инчи.

Особено е интересно тоа што „Chery“ ги задржал физичките копчиња за управување со климатизацијата, како и функциите за греење и вентилација на седиштата. Ваквото решение би можело да одговара на очекувањата на европските купувачи.

Според податоците на производителот, растојанието на „Omoda X“ од подлогата изнесува 200 милиметри, додека максималната длабочина на водата низ која може да помине е 700 милиметри.

Декларираниот капацитет за влечење достигнува 1.700 килограми, што би можело да го направи овој SUV интересен и за возачите кои патуваат со камп-приколки.

Сепак, овие бројки засега треба да се разгледуваат во контекст на концептно возило, бидејќи конечните спецификации на серискиот модел сè уште не се потврдени.

Хибрид, plug-in хибрид или електричен погон?

„Chery“ сè уште не објавил кога „Omoda X“ би можела да влезе во сериско производство, ниту потврдил кои погонски опции ќе бидат достапни.

Меѓу можностите се споменува хибриден погон со 221 коњска сила и погон на сите четири тркала, но и plug-in хибридна или целосно електрична верзија. Засега нема официјална потврда за овие опции.

Доколку серискиот модел ги задржи робустната конструкција, практичната кабина и најавените можности, „Omoda X“ би можела да стане интересен конкурент на моделите како што е „Toyota RAV4“.

Повеќе детали се очекуваат по објавувањето конкретни планови за производство.