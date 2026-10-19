Боровинки или грозје: Кое овошје е подобро за шеќерот во крвта?

Шеќерот во крвта ја означува количината на гликоза, или шеќер, во крвта во одредено време, објавува Eatingwell.

Двата вида овошје можат да бидат добар избор за одржување на стабилно ниво на шеќер во крвта, но нутриционистите истакнуваат дека едниот има мала предност.

„Ни е потребна гликоза за мозокот, мускулите и другите органи да функционираат, но долгорочното покачено ниво на шеќер во крвта може да го зголеми ризикот од компликации, особено кај луѓето со дијабетес“, вели Керолин Томасон Бан, нутриционист и едукатор за дијабетес. Големите флуктуации на шеќерот во крвта во текот на денот, исто така, можат негативно да влијаат на енергијата, расположението и метаболичкото здравје.

Овошјето честопати добива лоша репутација поради содржината на фруктозен шеќер, но не сите намирници што содржат шеќер влијаат на нивото на гликоза во крвта на ист начин.

„Влакната во целото овошје го забавуваат варењето и можат да придонесат за постепено зголемување на шеќерот во крвта во споредба со храната што содржи додаден шеќер и има малку влакна“, објаснува Бан. Овошјето, исто така, содржи антиоксиданси за кои е докажано дека помагаат во одржувањето на здраво ниво на шеќер во крвта.

Грозјето и боровинките се два популарни вида овошје, но можеби се прашувате кои се подобри за контрола на шеќерот во крвта. Ги прашавме нутриционистите како секое од нив влијае на нивото на гликоза и на кои начини е најдобро да се јадат.

Боровинки и шеќер во крвта

„Боровинките содржат јаглехидрати и природни шеќери, па затоа ќе предизвикаат некои скокови на шеќерот во крвта“, вели Бан. Сепак, тие исто така содржат влакна, а во споредба со другите овошја, имаат релативно малку вкупни јаглехидрати по порција.

Една чаша боровинки содржи 84 калории, 22 грама вкупни јаглехидрати, 15 грама шеќер и четири грама влакна.

Влакната го забавуваат празнењето на желудникот, разградувањето на јаглехидратите и апсорпцијата на гликозата во крвотокот. Затоа боровинките нема да предизвикаат скок на шеќерот во крвта како овошниот сок, на кој често му недостасуваат влакна.

Истражувањата покажуваат дека боровинките и другите бобинки можат да имаат корисен ефект врз регулирањето на гликозата, вели Вандана Сет, регистриран диететичар нутриционист и едукатор за дијабетес.

„Системски преглед и мета-анализа покажаа подобрувања во нивото на гликоза во крвта и HbA1c на гладно кај луѓе со дијабетес кои консумирале боровинки или брусница“, вели таа.

Дел од придобивките од боровинките за регулирање на шеќерот во крвта се поврзани со група растителни соединенија познати како антоцијанини. Овие моќни антиоксиданси им даваат на боровинките нивната препознатлива темно сина боја.

Покрај тоа што помагаат во борбата против воспалението и оксидативниот стрес, истражувањата покажуваат дека антоцијанините учествуваат во процесот на разградување на јаглехидратите, а особено можат да ја намалат количината на гликоза што се ослободува во крвотокот.

Грозје и шеќер во крвта

Грозјето содржи повеќе шеќер и помалку влакна во споредба со боровинките. Една чаша грозје има 125 калории, 29 грама вкупни јаглехидрати, 25 грама шеќер и 1,4 грама влакна.

Значи, ако споредиме една чаша грозје со иста количина боровинки, грозјето е поверојатно да предизвика поостар скок на шеќерот во крвта.

„Сепак, грозјето е сè уште хранливо овошје. Содржи влакна, вода, витамини и корисни растителни соединенија и нема причина да се избегнува само затоа што содржи природни шеќери“, вели Бан.

Наместо тоа, важно е да се комбинира со друга храна богата со растителни влакна, протеини и/или масти за да се умерени скоковите на шеќерот во крвта.

Слично на боровинките, црвеното и виолетовото грозје содржат антоцијанини, додека кората на сите сорти грозје содржи одредена количина ресвератрол, друго моќно растително соединение.

„Истражувањата за грозјето и производите од грозје сугерираат можни придобивки за инсулинска резистенција. Сепак, резултатите поврзани со гликозата во крвта на гладно и HbA1c се неконзистентни. Голем дел од истражувањата се занимавале со производите од грозје, а не со свежото грозје“, вели Сет.

Сепак, додава таа, грозјето може да се консумира и да се вклучи во исхраната што придонесува за одржување на стабилно ниво на шеќер во крвта.

Кои овошја се подобри за шеќерот во крвта?

Кога станува збор за одржување на балансирано ниво на шеќер во крвта, нутриционистите им даваат мала предност на боровинките.

„Тие содржат малку повеќе влакна и малку помалку јаглехидрати од грозјето. Дополнително, постојат повеќе истражувања кои ги испитуваат ефектите на бобинките врз регулирањето на гликозата“, вели Сет.

Сепак, ова не значи дека грозјето е лош избор или дека треба да го избегнувате.

„Разликата помеѓу двата вида овошје е релативно мала во споредба со влијанието на целиот оброк, големината на порцијата и другата храна што ја јадете“, вели Бан.

Таа истакнува дека повеќето Американци не ја консумираат препорачаната количина овошје во текот на денот. Истражувањата покажуваат дека јадењето овошје може да биде поврзано со помал ризик од дијабетес тип 2. Покрај тоа, луѓето кои јадат помеѓу една и пол и две чаши овошје дневно имаат помал ризик од смрт од хронични заболувања.

„Клучните фактори се големината на порцијата, храната со која го комбинирате овошјето и индивидуалниот одговор на телото на гликоза“, вели Сет.

Како да јадете боровинки и грозје за подобра контрола на шеќерот во крвта

Комбинирањето на протеини, влакна и масти може да помогне во одржувањето на стабилно ниво на шеќер во крвта. Еве како да ги вклучите боровинките и грозјето во вашата исхрана.