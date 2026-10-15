„Alibaba“ претстави очила со вештачка интелигенција за 450 долари

Компанијата, која се позиционира како снабдувач на функционални решенија со вештачка интелигенција за различни индустрии – од центри за податоци и софтвер до потрошувачка електроника – ја претстави новата серија очила „Qwen Glasses N1“ на настан во Хангжу.

Компанијата „Alibaba Group Holding“ ја претстави новата генерација паметни очила, продлабочувајќи го своето присуство на пазарот на потрошувачка електроника во рамките на стратегијата за развој на вештачката интелигенција, објави „Bloomberg“.

Новите очила чинат 2.999 јуани, односно околу 450 долари, пред попустите. Со оваа цена тие не се поевтини од паметните очила „Ray-Ban“ на американската компанија „Meta Platforms“, лидер во овој сегмент. Тоа покажува дека „Alibaba“ сака да се натпреварува преку квалитетот и карактеристиките на производите, а не само преку цената.

Следејќи ја стратегијата на „Meta“, „Alibaba“ настојува паметните очила да ги претвори во платформа за своите алатки и агенти со вештачка интелигенција. Минатиот месец „Meta“ ја прошири својата понуда на паметни очила со поедноставен модел без камера, по цена од 349 долари. Моделот е наменет првенствено за интеракција со новиот асистент со вештачка интелигенција „Muse“.

Новите очила на „Alibaba“ имаат унапредени камери од 50 мегапиксели и сензори. Верзијата „Pro“ чини 3.499 јуани и вклучува нови функции за следење на движењата на очите.

Според компанијата, очилата ќе можат да работат до 25 часа во режим на подготвеност или да репродуцираат музика до девет часа со едно полнење.

Речиси една година по првото претставување во ноември, новата генерација очила нуди понапредна интеграција со асистентот со вештачка интелигенција „Qwen AI“ на „Alibaba“ и проширени можности за негово користење.

Корисниците ќе можат да комуницираат со агентот со вештачка интелигенција преку микрофони што ја користат технологијата на коскена спроводливост. Очилата ќе поддржуваат и функции за купување, плаќање и следење на здравствената состојба.

Извршниот директор на „Alibaba“, Еди Ву, во септември ја потврди амбицијата на компанијата да развива вештачка интелигенција што ќе ги опфаќа сите сегменти – од големи јазични модели и чет-ботови до чипови и хардвер.

За да им овозможи на корисниците полесен пристап до „Qwen“, „Alibaba“ ги пушти во продажба и новите слушалки со вештачка интелигенција, наречени „Qwen Clip“. Тие се развиени во соработка со производителот на слушалки „Bose“ и чинат 1.299 јуани.