„За тие пари, работи си сам“ – кога платата не е доволна да се прифати работата

Според последното објавено соопштение на Државниот завод за статистика, просечната нето-плата во јули 2026 година изнесувала 48.499 денари, што е годишен раст од 7,1 процент. Но просекот не е сумата што ја добива секој вработен, ниту кажува колкава плата се нуди за конкретно работно место. За кандидатот што разгледува понуда под тој износ, поважна е личната сметка, поточно колку пари ќе му останат и какви услови добива за времето што го вложува.

Понудата за работа има една бројка, а домашната пресметка може да покаже сосема друга. Пред да прифати работно место, кандидатот пресметува како ќе стигнува до него, што ќе јаде во текот на денот, кој ќе ги зема децата и колку време ќе поминува надвор од дома. Реченицата „За тие пари, работи си сам“ ја илустрира токму таа дилема, односно моментот кога понудената плата остава премалку простор за трошоците и обврските што доаѓаат со вработувањето.

Колку останува од понудената плата?

Да земеме илустративен пример, а не измерен просек за македонските работници. При понудена нето-плата од 30.000 денари, ако превозот чини 3.000 денари месечно, а купениот оброк на работа 200 денари дневно за 22 работни дена, тие две ставки достигнуваат 7.400 денари. По нив остануваат 22.600 денари за останатите потреби. Пресметката е различна за човек што оди пеш и носи храна од дома, како и за некого кому работодавачот му обезбедува превоз и оброк. Дел од трошокот за храна би постоел и без вработување, па за вистинска споредба треба да се пресмета токму дополнителниот трошок што го создава работата.

Кај семејство со мало дете, распоредот може да биде пресуден. Работно место со попладневни смени или со промени во последен момент бара решение за часовите кога детето нема кој да го чува. Ако постои помош од блиските, организацијата е полесна. Ако треба да се плати дополнително чување, понудата добива нов трошок. Истата плата затоа може да има сосема различна вредност за двајца кандидати со различни семејни околности. Тоа е дел од одлуката за вработување што ретко се гледа во самиот оглас.

И времето има тежина. Осумчасовно работно време со по еден час патување во секој правец значи десет часа надвор од дома, без дополнителните подготовки. Работа поблиску до домот може да остави простор за семејството, учење или дополнителна заработка. Затоа две понуди со иста плата не мора да бидат еднакво привлечни. Предвидлив распоред, слободни викенди и јасни обврски се услови што кандидатот ги разгледува заедно со износот на исплатата.

Што може да понуди работодавачот?

Од другата страна е сметката на работодавачот, особено на мала фирма со ограничен промет. Нето-платата што ја гледа кандидатот е само дел од трошокот за вработување, бидејќи компанијата треба да ги покрие и придонесите и другите обврски. Ако маржата е тесна, сопственикот можеби нема простор за големо зголемување. Сепак, тогаш вреди да се провери што може да се подобри: организацијата на смените, обезбеден оброк, превоз или јасен договор кога и според кои резултати ќе се разгледува повисока плата.

За кандидатот, конкретна понуда има поголема тежина од неодредено ветување дека „понатаму ќе биде подобро“. Ако се најавува зголемување по пробен период, важно е да се знае кога завршува тој период и што се очекува од вработениот. Ако работата вклучува смени, распоредот треба да биде јасен. Таквите информации му овозможуваат на човекот да процени дали може да ги усогласи работата и домашните обврски, а на фирмата ѝ помагаат да избегне недоразбирања уште на почетокот.

Вработувањето има и долгорочна вредност – искуство, осигурување, професионални контакти и можност за напредување. И тие придобивки влегуваат во пресметката, особено на почетокот на кариерата. Но за да се прифати работата, треба да може да се издржи и тековниот месец. Кога понудата ќе се сведе на парите што остануваат по неопходните дополнителни трошоци, прашањето на кандидатот е разбирливо: што точно ќе се подобри во мојот живот ако ја прифатам? Добрата понуда треба да има убедлив одговор на ова прашање.