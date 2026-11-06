Wall Street: Катастрофален пад на индексите

Индексот Nasdaq Composite падна за 5,52% и заврши со тргување на ниво од 24.315,00 поени. Тој индекс, во кој доминираат технолошките акции, влезе во зона на корекција, паѓајќи за повеќе од 10% под рекордната вредност забележана минатиот месец. Индексот S&P 500 падна за 4,36% на 7.353,73 поени. Индустрискиот просек Dow Jones изгуби 1.833,06 поени, или 3,44%, и заврши на 51.523,06 поени.

Американските акции нагло паднаа во четврток, враќајќи ги силните добивки остварени за време на пост-изборниот собир во САД, бидејќи инвеститорите брзо го напуштија технолошкиот сектор поради страв од забавување на изградбата на центри за податоци.

Dow целосно ги избриша добивките остварени за време на големиот пост-изборен собир во среда. Сите три главни индекси го забележаа својот најлош ден од април 2025 година.

Индексот Расел 2000, кој ги вклучува компаниите со помала пазарна капитализација, падна за 4,45% и исто така влезе во зоната на корекција.

Акциите поврзани со вештачката интелигенција – особено оние од индустријата за чипови и секторот за центри за податоци – паднаа втор ден по ред. Инвеститорите стравуваат дека убедливата победа на демократите во двата дома на Конгресот, заедно со победите во клучните гувернерски трки, би можела да ја забави изградбата на центри за податоци.

На пример, сенаторот Берни Сандерс од Вермонт – кој дејствува како дел од демократската група – повика на воведување национален мораториум за изградба на центри за податоци. Во објава на платформата X во среда навечер, Сандерс напиша дека „Американците не сакаат олигарсите од големите технолошки компании да ја уништуваат животната средина, да ги елиминираат работните места и да ја загрозуваат иднината на човештвото“.

Акциите на производителите на чипови Broadcom и Nvidia паднаа за 10% и 9% во четврток, соодветно, додека акциите на софтверската компанија Oracle ослабеа за речиси 7%. Друг производител на чипови, Qualcomm, објави заработка што ги надмина очекувањата, но сепак, цената на акциите падна за 9% поради послабите од очекуваните прогнози за заработка. iShares Semiconductor ETF (SOXX) падна за повеќе од 12%, што е неговиот најлош резултат од избувнувањето на пандемијата COVID-19 во март 2020 година.