Wall Street: Инфлацијата расте, индексите паѓаат

Поширокиот пазарен индекс падна за 1,4%, додека индексот Nasdaq Composite изгуби 2,1%. Dow Jones падна за 281 поен, или 0,5%, при што загубите беа компензирани со добивките на клучните акции за здравствена заштита како што се UnitedHealth и Amgen.

Индексот S&P 500 падна во средата под притисок од загубите на акциите поврзани со вештачка интелигенција, бидејќи инвеститорите реагираа на септемвриските податоци за потрошувачката инфлација кои покажаа посилен од очекуваниот раст.

Во септември, индексот на потрошувачки цени се зголеми за 0,6% на месечна основа, додека годишниот раст беше 3,7%. Додека месечната бројка беше во согласност со очекувањата, годишната бројка ги надмина прогнозите, со оглед на тоа што економистите анкетирани од Dow Jones предвидоа годишен раст од 3,6%.

Со исклучок на цените на храната и енергијата, основната инфлација (основниот CPI) забележа месечен раст од 0,3% и годишен раст од 2,6%. И двете вредности беа малку повисоки од очекуваните 0,2% (месечно) и 2,5% (годишно).

„Затоа одлуките на Федералните резерви за декември повторно станаа многу неизвесни“, изјави главниот пазарен стратег на Осаик, Филип Бланкато, за CNBC, додавајќи подоцна дека „веројатно можеме да очекуваме основна инфлација од 3% следната година“, со оглед на влијанието на повисоките цени на нафтата.

Извештајот доаѓа во време кога цените на нафтата остануваат високи, а потрошувачите плаќаат повеќе за бензин; според ААА, просечната цена е 4,33 долари за галон, во споредба со околу 3,08 долари една година претходно. Минатата недела, претседателот Доналд Трамп објави привремено олеснување на ограничувањата за извоз на руски дизел, но аналитичарите не веруваат дека договорот значително ќе ги намали цените на горивото за камионџиите и земјоделците.

Цените на американската нафта пораснаа во среда, а фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас Интермедијар (WTI) пораснаа за 1% и достигнаа околу 95 долари за барел.