Wall Street: Индексот Dow Jones скокна за 1.500 поени, најголем дневен скок од април 2025 година

Демократите го освоија мнозинството и во Претставничкиот дом и во Сенатот, и победија на клучните гувернерски трки, како онаа во Тексас. Демократите сега ќе служат како противтежа на политиките на Доналд Трамп, кој воведе даночни олеснувања поволни за бизнисот, но истовремено спроведе царинска политика и водеше војна во Иран, поттикнувајќи ја инфлацијата.

Акциите силно пораснаа во среда по убедливата победа на демократите на среднорочните избори во САД – заедно со фактот дека претседателот Доналд Трамп ги прифати резултатите и ја отстрани политичката неизвесност што се надвиснуваше над Wall Street.

Dow Jones скокна за 1.569,40 поени, или 3,03%, и го затвори тргувањето на ниво од 53.356,12 поени. Овој индекс, кој вклучува 30 акции, се врати над границата од 53.000 поени за прв пат од 8 септември и го забележа најдобриот дневен резултат од 9 април 2025 година, кога Трамп објави привремено суспендирање на неговите таканаречени реципрочни тарифи. Индексот S&P 500 порасна за 1,58% и заврши на 7.688,62 поени, додека индексот Nasdaq Composite скокна за 1,44% на 25.736,51 поени.

Акциите дополнително беа поттикнати од падот на цените на суровата нафта во САД за повеќе од 8% откако потпретседателот Џ.Д. Венс ја обвини војната во Иран за поразите на Републиканската партија на изборите во вторник. Цените на нафтата Брент, исто така, паднаа за повеќе од 8%.

„Сега ќе има уште поголем притисок за завршување на војната“, рече Питер Буквар, главен инвестициски директор во One Point BFG Wealth Partners. „Американскиот народ јасно го искажа своето незадоволство од инфлацијата и цените на бензинот, меѓу другото, така што тоа би можело да доведе до крај на конфликтот. Ќе видиме што ќе се случи.“

Трамп изјави за „Њујорк тајмс“ дека е „апсолутно подготвен“ да ги прифати резултатите и изјави за „Волстрит џурнал“ дека тој и републиканците ќе соработуваат со демократите. Растот „делумно се должи на почетниот тон и реакција на претседателот на резултатите“, рече Џеј Вудс, главен пазарен стратег во „Фридом капитал маркетс“. „Сè уште има поголема неизвесност, но едно е сигурно, ќе има забавување и историски гледано, тоа е добро за пазарот“.

Акциите поврзани со економијата кои би можеле да имаат корист од постабилна средина ги предводеа добивките. „Волмарт“ додаде 3%, додека „Бенк оф Америка“ порасна за околу 4%, бидејќи инвеститорите бараа акции надвор од технологијата.

Пред изборите, инвеститорите се загрижени дека победата на демократите би можела да влијае врз некои области на пазарот, особено акциите поврзани со изградбата на вештачка интелигенција. Инвеститорите се плашеа дека големата победа на демократите би можела да значи повеќе ограничувања за центрите за податоци низ целата земја. Победата на гувернерката на Тексас, Џина Хиноџо, која вети итен мораториум на клучниот центар за центри за податоци, ги зголеми стравувањата во среда.

Акциите на CoreWeave беа пониски во среда, заедно со SpaceX на Елон Маск, кој е со седиште во Тексас. Nvidia исто така падна во текот на сесијата за 3%.

Друга причина за оптимистичкото расположение во среда наутро беше тоа што историјата покажува дека пазарот функционира добро под поделена влада, каде што помалку политики и регулативи можат да влијаат на деловните перспективи.

Ендру Слимон од Morgan Stanley Investment Management рече дека пазарите „сакаат застој – не сакаат забава со премногу моќ“.