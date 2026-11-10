Wall Street: Индексите нагоре, технолошкиот сектор повторно расте

Индексот на индустрискиот просек Dow Jones скокна за 1.104,02 поени, или 2,15%, и го затвори тргувањето на ниво од 52.389,75 поени.

Акциите силно пораснаа во понеделникот, поттикнати од падот на цените на нафтата и добивките на технолошките акции по минатонеделната волатилност.

Тој индекс на водечки компании беше поддржан од растот на акции како што се Голдман Сакс и Катерпилар. Индексот S&P 500 порасна за 2,35% и заврши на 7.549,94 поени, што е неговиот најдобар резултат од 8 април, додека индексот Nasdaq Composite се зајакна за 2,74% на 25.253,14 поени.

Благодарение на добивките од понеделник, Dow сега е над нивото на кое затвори на денот на изборите. Од друга страна, S&P 500 и технолошки ориентираниот Nasdaq се уште се малку под тоа ниво.

Цените на нафтата паднаа во понеделник, што го подобри расположението на инвеститорите. Фјучерсите за West Texas Intermediate (WTI) паднаа за 4,38% на 86,85 долари за барел. Меѓународниот референтен тип на нафта, Брент, падна за 5,85%, на 92,57 долари за барел.

Пазарот во петок делумно се опорави од остриот пад во четвртокот – поттикнат од загриженоста за вештачката интелигенција – при што акциите на производителите на чипови повторно пораснаа поради свежа побарувачка. Сепак, некои загрижености остануваат по силните резултати на демократите на среднорочните избори. Инвеститорите стравуваат дека построгите регулативи поврзани со изградбата на центри за податоци, потрошувачката на енергија и трошоците за развој би можеле да го забават бумот во инфраструктурата за вештачка интелигенција.

Во технолошкиот сектор, вниманието го привлече и изненадувачката вест објавена во неделата: Управниот одбор на Nvidia започна истрага за врската на ко-основачот и извршен директор Јенсен Хуанг со бизнисменка за која американските разузнавачки служби тврдат дека е кинески шпион. Акциите на Nvidia го завршија денот со пад од 4%.

За разлика од Nvidia, акциите од групата „Величествените седум“ забележаа раст. Amazon зајакна за околу 3%, додека Tesla и Alphabet пораснаа за 5,5% и 1%, соодветно. Microsoft, исто така, забележа раст од речиси 3%.

Акциите на другите производители на чипови исто така пораснаа; акциите на Broadcom скокнаа за речиси 9%, а акциите на AMD скокнаа за 13%. iShares Semiconductor ETF (SOXX) – кој падна за околу 13% минатата недела – е во пораст за повеќе од 7%.