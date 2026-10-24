Вечерва го поместуваме часовникот: Започнува зимското сметање на времето

Во ноќта помеѓу сабота, 24 октомври, кон недела, 25 октомври 2025 година, повторно ќе се префрлиме на зимско сметање на времето. Точно во 3:00 часот наутро, стрелките на часовникот ќе се поместат еден час назад, на 2:00 часот наутро, со што официјално завршува летото и започнува зимското, или стандардното време.

Вечерва се префрламе на зимско сметање на времето. Есенското поместување ќе ни донесе еден дополнителен час сон.

Ефектот од поместувањето на часовникот врз здравјето и безбедноста

Експертите предупредуваат дека поместувањето на часовникот двапати годишно го нарушува нашиот внатрешен биолошки часовник, познат како циркадијален ритам. Ова може да доведе до голем број проблеми:

Нарушувања на сонот: Недостаток на сон, чувство на исцрпеност и намалена продуктивност се вообичаени во неделите по промената.

Кардиоваскуларни ризици: Бројни студии го поврзаа пролетниот премин кон летното сметање на времето со мало, но статистички значајно зголемување на ризикот од срцев удар и мозочен удар.

Ментално здравје: Есенското враќање на стандардното време и пократките денови се поврзани со зголемени стапки на дијагнози за депресија.

Сообраќајни несреќи: Една недела по пролетната промена на часовникот, има зголемување на бројот на сообраќајни несреќи, што се припишува на заморот на возачите.

Зошто сè уште ги менуваме стрелките?

Иако Европската Унија пред неколку години најави целосно укинување на оваа практика, конечна одлука сè уште нема бидејќи земјите-членки не можат да се усогласат дали трајно да го задржат летното или зимското време. Македонија, како и досега, целосно го следи европскиот календар со цел да се одржи економската и транспортната функционалност со регионот и Европа.

Според воспоставеното правило, зимското сметање на времето ќе трае пет месеци. Стрелките на часовникот повторно ќе ги поместиме за еден час напред во последниот викенд од март наредната година, кога повторно ќе се врати летното сметање на времето.