Важно известување за купувачите: Проверете дали го имате овој зачин, се повлекува од продажба

Лабораториските анализи во производот открија пиролизидински алкалоиди и нивни N-оксиди. Ова се потенцијално многу опасни билни соединенија, поради што на клиентите им се препорачува експлицитно да не го консумираат или користат овој зачин во подготовката на храна под никакви околности.

Германскиот производител Ulrich Walter GmbH издаде итно предупредување и најави повлекување на три серии сушен зачин од анасон (Bohnenkraut, gerebelt und getrootken), популарен органски бренд Lebensbaum, во пакувања од 25 грама.

Детали за повлечениот производ

Купувачите треба да проверат во своите кујнски елементи дали го имаат овој производ со следниве ознаки:

Име: Lebensbaum Bohnenkraut, gerebelt und dried

Пакување: 25 грама

Број на артикл: 1546

EAN код: 4012346154695

Производител: Ulrich Walter GmbH

Повлечени серии и датуми на истекување (MHD):

Серија 103150 (Истекува: 31 август 2028 година)

Серија 104062 (Истекува: 31 декември 2028 година)

Серија 104731 (Истекува: 31 март 2029 година)

Компанијата истакнува дека повлекувањето се однесува исклучиво на трите серии со нивните соодветни датуми на истекување, додека другите производи во асортиманот се целосно безбедни за употреба.

Зошто пиролизидинските алкалоиди се опасни за здравјето?

Според објаснувањето на Федералниот институт за проценка на ризик (BfR), овие соединенија најчесто влегуваат во зачините и чаевите со случајно собирање диви плевели (како што се трнлив грмун или острица) за време на земјоделската берба на култивирани растенија. Самите алкалоиди не се директно токсични, туку се нивни производи на разградување што се јавуваат за време на метаболизмот во човечкото тело:

Настанатите меѓупроизводи директно ги напаѓаат и оштетуваат клетките на црниот дроб.

Внесувањето поголеми дози или долготрајната консумација на помали количини може да доведе до трајни и фатални нарушувања на црниот дроб, вклучително и блокада на хепаталните вени (венска оклузивна болест).

Упатства за купувачите

Потрошувачите кои го купиле спорниот производ се охрабруваат да го вратат на местото на продажба каде што е купен. Иако производителот сè уште не објавил детални информации за постапката за враќање на пари или дали е потребно да се приложи сметка за враќање на пари, продавниците во такви ситуации по правило прифаќаат вратена стока опфатена со повлекувањето.