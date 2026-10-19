Трамп ги укина санкциите кон Русија, нафтата веднаш поевтини: Цената падна на најниско ниво во последните пет месеци

Како што објави Ројтерс, цената на суровата нафта Брент падна за 1,8 проценти, на 107,88 долари за барел, додека американската нафта WTI падна за 1,14 проценти, на 100,25 долари.

Цените на нафтата продолжија да паѓаат денес откако американскиот претседател Доналд Трамп се откажа од спроведувањето на новите санкции кон Русија кои требаше да стапат во сила, поттикнувајќи ги очекувањата за можно зголемување на понудата на енергија на светскиот пазар.

Во петокот, 16 октомври, Трамп потпиша извршна наредба со која привремено се исклучуваат голем број санкции и царински мерки од новиот американски закон насочен кон Русија и Иран. Одлуката беше донесена само неколку дена пред мерките да стапат во сила, а пазарите беа охрабрени од можноста дополнителни количини руски енергетски производи да стигнат на светскиот пазар.

Падот на цените дојде откако Брент накратко достигна 110 долари за барел во петокот за прв пат од мај. Претходниот раст беше поттикнат од тензиите на Блискиот Исток и стравувањата од прекини во снабдувањето, особено поради нападите врз бродови и тешкотиите при транспорт на нафта низ Ормутскиот теснец.

Сепак, неизвесноста околу понатамошниот развој на ситуацијата на Блискиот Исток и времетраењето на исклучоците на САД од санкциите продолжува да влијае врз пазарот. Аналитичарите предупредуваат дека краткорочните политички одлуки би можеле да го ублажат растот на цените, но можеби нема да ги отстранат проблемите во глобалната понуда.