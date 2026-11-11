Светските берзи под притисок: Акциите во САД паднаа, нафтата близу 92 долари

Инвеститорите го следат трендот на инфлацијата, очекувањата во врска со каматните стапки на американската централна банка и цените на нафтата, кои остануваат на релативно високо ниво.

Во среда, 11 ноември, на светските берзи владее нерамномерно расположение по падот на водечките американски индекси, додека азиските пазари забележаа мешани резултати.

Според најновите достапни податоци, американските берзански индекси го завршија претходниот трговски ден во минус, додека фјучерс договорите на водечките индекси покажаа мало закрепнување утрово.

Индексот S&P 500 падна за 0,38 проценти, на 7.520,93 поени, Dow Jones за 0,30 проценти, на 52.231,89 поени, а технолошкиот Nasdaq за 0,74 проценти, на 25.065,88 поени.

Во исто време, фјучерс договорите на S&P 500 пораснаа за приближно 0,2 проценти, а на Nasdaq 100 за приближно 0,4 проценти, што укажува на малку поповолно расположение пред следната сесија на Волстрит.

Тргувањето на азиските пазари се одвиваше во знакот на различни трендови.

Јапонскиот Nikkei 225 регистрираше раст од приближно 1,3 проценти, додека кинескиот Shanghai Composite беше малку нагоре, околу 0,2 проценти.

Од друга страна, хонгконшкиот Hang Seng се намали за приближно 0,4 проценти.

Индискиот пазар имаше силен почеток на тргувањето. Индексот Sensex порасна за речиси 1.300 поени, додека Nifty 50 се приближи до границата од 25.400 поени.

Индиската авиокомпанија IndiGo и одредени банки се издвоија меѓу акциите што забележаа раст.

Нафтата близу 92 долари, златото над 4.000 долари

Цената на нафтата од типот Брент се движеше околу 91,9 долари за барел, додека американската WTI нафта беше приближно 86,3 долари.

На пазарот на скапоцени метали, златото се тргуваше со околу 4.043 долари за унца, а среброто со околу 51,5 долари.

Високите цени на енергијата се уште се важен фактор за инвеститорите, особено поради можното влијание врз инфлацијата и одлуките на централната банка.

Дополнително внимание се привлекува кон приносите на американските државни обврзници, бидејќи нивното зголемување може да влијае на трошоците за позајмување на компаниите и вредноста на акциите.

Што очекуваат инвеститорите?

Фокусот на пазарот останува инфлацијата во САД и следните движења на Федералните резерви.

Очекувањата дека каматните стапки би можеле да останат високи, или дополнително да се зголемат, вршат притисок врз акциите, особено во технолошкиот сектор.

Во исто време, инвеститорите ги следат цените на нафтата, движењето на доларот и резултатите на најголемите светски компании, што би можело да влијае на насоката на тргување во наредните денови.

Во времето на утринската сесија, европските берзи сè уште не го отворија редовното тргување, па затоа нивното расположение сè уште се очекува по почетокот на сесиите во Франкфурт, Париз и Лондон.