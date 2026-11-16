Светски берзи: NVIDIA ја потресе целата AI индустрија

Скандалот со шпионажата и оставката на извршниот директор на NVIDIA ги разгореа страстите во екосистемот на вештачката интелигенција (AI), кој го движи растот на американската економија.

Акциите на њујоршката берза успеаја да најдат малку земја по драматичниот пад по среднорочните избори, но нов бран на нестабилност дојде од место што малкумина го очекуваа.

Индексот S&P 500 се опорави за 2,5 проценти за оваа недела, додека индексот на технолошки акции, Nasdaq, порасна за 2,3 проценти.

Основачот на NVIDIA, Јенсен Хуанг, кој ја водеше компанијата во нејзиниот бум на вештачката интелигенција и крунисувањето како најголема корпорација во светот, поднесе оставка од функцијата извршен директор во четврток по откритијата за неговите вонбрачни афери.

Една од врските беше со кинеската државјанка, вработена во сингапурската компанија Magaspeed, која беше партнер во облак и приоритетен клиент на чиповите NVIDIA.

Претходно, одборот на директори на компанијата започна истрага, предводена од независни директори со поддршка на надворешни правни советници, за тоа дали Хуанг бил цел на странска разузнавачка операција, сомневање блиско до американската администрација.

Долгогодишната финансиска директорка Колет Крес е назначена за привремен директор на компанијата, додека медиумите нашироко шпекулираат за тоа кој ќе стане на чело на оваа компанија.

Во исто време, бројни вработени и акционери на компанијата, како и бизнис лидери, вклучувајќи го и Маск, потпишаа петиција за враќање на Хуанг на чело на компанијата додека е во тек независна истрага.

NVIDIA изгуби речиси 13 проценти од својата вредност на неделно ниво, а очекуваниот PE коефициент на акциите врз основа на проектираните резултати во следната година падна на 10,7x, што е најниско ниво од 2012 година. Само Micron, која, како и другите компании во секторот, е голем победник оваа година од бумот на цените на меморијата, има помал PE коефициент меѓу големите технолошки компании.

Проценките во технолошкиот сектор паднаа на шестгодишно најниско ниво (очекуван коефициент на PE околу 18), но дури и ова нестабилно расположение не го спречи Anthropic да влезе во последните фази од својата првична јавна понуда (IPO), која е закажана да се одржи оваа недела.

Создавачот на четботови, Клод, во поднесено барање до Комисијата за хартии од вредност на САД изјави дека има намера да продаде 825 милиони акции по цена од 70 до 78 долари по акција, проценувајќи ја компанијата на приближно 1,26 до 1,41 трилион долари.

Во средината на овој опсег, Anthropic би можел да собере повеќе од 61 милијарда долари, додека дополнителни 26 милијарди долари би можеле да дојдат од големи инвеститори.

Потенцијалната проценка на Anthropic е далеку под 2 трилиони долари за кои беше понудена пред неколку месеци. Пред една недела, овие прогнози паднаа на околу 1,5 трилиони долари, само за остриот пад на вредноста на компаниите за вештачка интелигенција по среднорочните избори да изврши дополнителен притисок врз проценката на креаторот на Клод.

На макроекономско ниво, неделата беше обележана со октомврискиот извештај за инфлација, кој покажа бројки над очекувањата. Индексот на потрошувачки цени се зголеми во октомври за 0,4 проценти на месечна основа, што беше над консензусот од 0,3 проценти.

Со исклучок на нестабилните цени на храната и енергијата, основниот индекс на потрошувачки цени се зголеми за 0,3 проценти, што е исто така повисоко од прогнозирано зголемување од 0,2 проценти.

Инфлацијата е над целта на ФЕД од два проценти повеќе од пет и пол години, а во октомври достигна ниво од 3,1 процент, или 3,3 проценти кога станува збор за базната инфлација. Извештајот доаѓа во клучно време за ФЕД, кој го разгледува својот следен потег во однос на каматните стапки.

Инвеститорите сега сметаат на зголемување на каматните стапки од 25 базични поени во декември со веројатност од околу 88 проценти, додека шансите за раст од половина процентен поен се проценуваат на околу 12 проценти.