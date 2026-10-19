Светска банка: Помалите AI модели можат значително да го забрзаат напредокот на земјите во развој

Светската банка ги повикува земјите во развој да создадат модели на мала вештачка интелигенција, кои можат да работат на мобилен телефон и со слаба интернет-врска, со цел да се забрза економскиот развој и да се овозможи пошироката популација да ја користи технологијата.

Влијанието на вештачката интелигенција врз работните места и економскиот раст беше главна тема на состанокот на Светската банка и ММФ минатата недела во Бангкок .

Главниот директор за знаење на Светската банка, Паскал Донохо, рече дека вештачката интелигенција, прилагодена на локалните потреби, може да го скрати патот на развој на земјите во развој „од векови до децении“, објавува „The Guardian“.

„Мал AI“ значи специјализирани модели обучени на потесни збирки податоци и наменети за специфични задачи.

Донохо ги наведе како пример индиските земјоделци вклучени во програмата Agriconnect на Светската банка, на кои им се потребни анализи на почвата на свој јазик.

Бидејќи нема доволно научници и земјоделски експерти за да обезбедат таква поддршка на секој мал земјоделец, специјализираните модели на AI би можеле да им овозможат полесен пристап до потребните информации.

Годишниот извештај на Светската банка за светскиот развој ги истакна потенцијалните придобивки од вештачката интелигенција, но и дека речиси една третина од руралните училишта во подсахарска Африка немаат електрична енергија, а повеќе од две третини немаат постојана интернет конекција.

Влијанието на вештачката интелигенција врз работните места и економскиот раст беше главна тема на годишните состаноци на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), кои се одржаа минатата недела во Бангкок.

Директорката на ММФ, Кристалина Георгиева, зборувајќи на панел за влијанието на технологијата, ги повика владите да обезбедат предуслови за имплементација на вештачката интелигенција да успее.

„Потребен е пристап до електрична енергија. Потребна е дигитална инфраструктура. Луѓето треба да бидат подготвени за распоредување. А владата треба да обезбеди одредена безбедност и заштита од злонамерни актери за распоредувањето да функционира“, забележа таа.

Според неа, употребата на вештачка интелигенција може да биде многу демократска, како употребата на мобилен телефон денес.