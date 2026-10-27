Собранието ги усвои измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки

Измените произлегуваат од досегашните искуства во примената на Законот, потребата од негово усогласување со актуелните економски услови и реформските приоритети утврдени во Реформската агенда и Планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан.

Собранието на на 122. седница, ги усвои измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, со кои се предвидуваат решенија за модернизација на системот на јавни набавки, зголемување на транспарентноста и конкуренцијата, како и поефикасно и поодговорно користење на јавните средства.

Еден од клучните сегменти е унапредувањето на Електронскиот пазар на набавки од мала вредност, со цел зголемување на неговата употреба и поттикнување поголема конкуренција меѓу економските оператори. Истовремено, се воведува задолжителна примена на критериумот „најдобар сооднос помеѓу цена и квалитет“, со што при изборот на најповолната понуда, покрај цената, ќе се земаат предвид и квалитетот и долгорочната оправданост.

Со законските измени се зајакнува и дигитализацијата на јавните набавки преку проширување на надлежностите на Бирото за јавни набавки за користење современи дигитални алатки и решенија базирани на вештачка интелигенција. Целта е поефикасно следење на постапките, навремено препознавање ризици и спречување можни злоупотреби. Дополнително, се создава правна основа за воспоставување веб-сервиси и автоматска размена на податоци со други институции и релевантни субјекти.

Во насока на зголемување на транспарентноста, се воведува обврска за објавување известување за доброволна претходна транспарентност кај постапките со преговарање без објавување оглас во законски утврдените случаи. Со ова се овозможува поголем увид на јавноста и економските оператори, а истовремено се поедноставуваат одредени административни процедури.

Измените опфаќаат и професионализација на кадарот преку воведување систем на континуирано професионално усовршување на службениците за јавни набавки, наместо периодична ресертификација преку повторно полагање испит. Исто така, се врши усогласување на вредносните прагови за примена на Законот со економските услови и растот на трошоците, како и ревидирање на надоместоците за жалбена постапка, со задржување на принципот на достапна и ефикасна правна заштита.

Усвоените законски измени претставуваат дел од пошироките реформски активности за модернизација на системот на јавни набавки и негово усогласување со европските стандарди. Крајната цел е поголема транспарентност, посилна конкуренција и поефикасно управување со јавните средства, во интерес на институциите и граѓаните.