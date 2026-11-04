Со празен стомак и празен џеб, хамбургерите удрија до плафон!

Цените на брзата храна повторно пораснаа, а последното поскапување во една од најпознатите сендвичарници во главниот град предизвика бурни реакции.

Некогаш со 200 денари можеше убаво да се најадеш во сендвичарница, да земеш и сок, па дури и да ти остане некој денар во џебот. Денес, во дел од скопските сендвичарници, тие пари не се доволни ниту за обичен хамбургер.

Еден хамбургер сега чини дури 280 денари. Ако сакате чизбургер, ќе платите 300 денари. А ако додадете и пијалак, сметката лесно ќе ја надмине границата од 300 денари.

За многумина скопјани, кои со години биле навикнати да јадат „на нога“, новите цени се причина двапати да размислат пред да застанат пред шалтерот на омилените сендвичарници.

Брзата храна некогаш беше наједноставното решение за евтин ручек. Особено за учениците, студентите и вработените кои немаат време да одат дома или да седат во ресторан. Сега, за еден оброк во сендвичарница треба да се издвојат речиси исто толку пари колку што во одредени ресторани чини готово јадење.

Според објавените ценовници, во дел од скопските сендвичарници хамбургерите се продаваат за 220 до 280 денари, додека посебните варијанти со повеќе месо и додатоци чинат и значително повеќе. Секако, има и поевтини места, но разликите меѓу цените стануваат сè позабележливи.

Ако еден вработен секој работен ден купува хамбургер од 280 денари, за 22 работни дена ќе потроши 6.160 денари. И тоа само за хамбургерот, без пијалак или нешто дополнително. Ако, пак, станува збор за четиричлено семејство кое ќе реши да вечера во сендвичарница, четири хамбургери ќе го чинат 1.120 денари.

Економската пресметка, сепак, има и друга страна.

Познавачите на угостителскиот бизнис посочуваат дека цената на готовиот производ не зависи само од месото, лепчето и компирите. Во неа влегуваат киријата, електричната енергија, платите на вработените, амбалажата, транспортот и останатите трошоци за работење.

Угостители и претходно предупредуваа дека поскапувањето на намирниците, високите кирии и сметките за струја ги принудуваат да ги менуваат ценовниците.

Но, економистите прават разлика меѓу зголемувањето на трошоците и конечната продажна цена. Таа зависи и од локацијата, конкуренцијата, побарувачката и препознатливоста на брендот. Популарните сендвичарници можат да наплатуваат повеќе од помалите локални објекти, доколку има доволно муштерии подготвени да платат.

Официјалната статистика потврдува дека угостителството поскапува. Според Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во септември 2026 година биле за 3,8 проценти повисоки во споредба со истиот месец лани. Во првите девет месеци од годината, растот изнесувал 3,1 процент во однос на истиот период од 2025 година.

Сепак, овие проценти се просек за угостителските услуги и не значат дека секој хамбургер поскапел за ист износ.

Посебен проблем е што брзата храна сè почесто се купува како замена за домашно зготвен ручек. За луѓето кои работат по осум или повеќе часа, сендвичарниците остануваат практично решение, но веќе не се нужно и евтино.

Затоа дел од купувачите почнуваат да споредуваат цени, да бараат дневни менија во ресторани или едноставно да носат храна од дома.

Сендвичарниците, пак, продолжуваат да работат со своите нови ценовници. Некои имаат редици, други се обидуваат да привлечат муштерии со поевтини комбинации.

Б.З.М.