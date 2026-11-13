Со 10.000 евра до сопствен бизнис – каде најмногу се исплати да вложите?

Една од најдостапните можности е отворање мал салон за убавина. За козметичко студио, салон за маникир или депилација не е неопходен голем простор, а почетната опрема може да се набавува постепено. Со инвестиција од 5.000 до 8.000 евра, во зависност од локацијата и состојбата на просторот, може да се организира скромен почеток. Сепак, потребни се соодветни квалификации, а за одредени услуги и исполнување посебни услови.

Десет илјади евра се доволни за да започнете сопствен бизнис во Македонија, но не и за да си дозволите многу грешки. Со овие пари можете да отворите мал салон, пералница за автомобили, интернет-продавница, сервис за чистење или бизнис со храна. Изборот е голем, но економските анализи покажуваат дека најважно е колку пари ќе ви останат откако ќе ја платите опремата, киријата и првите сметки.

Друга можност е сервис за професионално чистење станови, куќи и деловни простории. За овој бизнис не е неопходно веднаш да изнајмите локал. Потребни се машини, средства за чистење, превоз и реклама. Почетната инвестиција може да биде значително помала од 10.000 евра, особено ако сопственикот самиот ги извршува услугите.

Економските советници вообичаено препорачуваат посебно да се пресметаат еднократните трошоци и месечните обврски. Во насоките за започнување бизнис на американската Администрација за мали бизниси се нагласува:

„Соберете ги еднократните и месечните трошоци за да добиете јасна претстава колкав капитал ќе ви биде потребен и кога ќе ви биде потребен“.

Интернет-продавниците се уште една можност за луѓето што располагаат со ограничен капитал. Наместо пари за излог, кирија и уредување дуќан, средствата може да се вложат во производи, интернет-страница, рекламирање и достава.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2026 година 17,3 проценти од претпријатијата со најмалку десет вработени примале нарачки преку веб-страница. Тоа покажува дека интернет-продажбата е присутна, но не значи дека секоја нова продавница автоматски ќе најде купувачи.

Една од главните пречки е конкуренцијата со големите странски платформи. Во анализите за македонската електронска трговија се посочува дека купувачите се исклучително чувствителни на цените и дека токму цената често пресудува при купувањето.

Со 10.000 евра може да се започне и мал бизнис за перење и детално чистење автомобили. Машина за длабинско перење, правосмукалки, апарати и хемиски средства се основната опрема. Оние што располагаат со сопствен гаражен простор имаат предност, бидејќи избегнуваат еден од најголемите месечни трошоци, закупнината.

За луѓето што знаат да готват, можност е и подготовка на храна по нарачка. Домашни колачи, торти, печива или оброци за мали фирми може да бидат основа за бизнис. Но, овде важат посебни правила. Производството и продажбата на храна бараат исполнување санитарни и други законски услови, па домашната кујна не е автоматски дозволен деловен простор.

Економистите при проценувањето вакви вложувања прават разлика меѓу прометот и заработката. Ако еден бизнис има месечен промет од 2.000 евра, тоа не значи дека сопственикот заработил толку. Од сумата треба да се одбијат набавките, киријата, струјата, придонесите, даноците и останатите трошоци.

Внимание заслужуваат и дигиталните услуги. Луѓето што знаат да изработуваат веб-страници, да монтираат видеа, да фотографираат производи или да водат профили на социјалните мрежи можат да започнат работа и без голем почетен капитал.

Организацијата за економска соработка и развој во својата анализа за Македонија за 2026 година посочува дека недостигот од дигитални вештини и трошоците за технологија се сериозни пречки за малите претпријатија. Тоа истовремено создава простор за фирми што нудат достапни дигитални услуги.

Најголемата грешка при започнување бизнис е целиот капитал да се потроши уште пред првиот работен ден. Ако од 10.000 евра, 7.000 се вложат во простор и опрема, преостанатите 3.000 можат да послужат за тековни трошоци додека не почнат редовните приходи.

Зашто дуќанот може да биде прекрасно уреден, опремата сосема нова, а муштерии првиот месец да има само колку да се избројат на прсти.

Б.З.М.