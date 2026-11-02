Словенците седат на повеќе од 100 милијарди евра – најголем дел од парите инвестирани во акционерски капитал и во инвестициски фондови

Светскиот ден на штедењето, кој има традиција од повеќе од 100 години и е под надзор на меѓународните здруженија на комерцијални банки и штедилници WSBI и ESBG, се слави во повеќе од 80 земји. Наменет е да го промовира штедењето и да ја подигне јавната свест за неговата важност за постигнување висок животен стандард. Ја нагласува улогата на штедењето во обезбедувањето финансиска сигурност на поединците и домаќинствата и го охрабрува долгорочното планирање на личните финансии.

Словенечките домаќинства сè уште се наклонети кон штедење, а вредноста на нивните финансиски средства значително расте. Акциите и взаемните фондови играат важна улога во ова.

Пораката на овогодинешниот Светски ден на штедењето, кој завршува во октомври како Месец на штедењето, е дека во време кога финансискиот сектор е обележан и со зголемена дигитализација, вештачката интелигенција и автоматизираните алгоритми, човечките одлуки и совети засновани на доверба, разумност и други вредности сè уште остануваат важни.

Словенечките домаќинства сè уште се наклонети кон штедење. Според податоците од европскиот статистички завод Евростат, бруто стапката на штедење на домаќинствата во Словенија минатата година изнесувала 14,7 проценти, што е за 0,7 процентни поени повисоко од претходната година. Во исто време, таа била за 2,9 процентни поени повисока од 2015 година.

Во периодот 2015-2025 година, стапката на штедење во Словенија забележа јасен врв во 2020 година, кога достигна 22,6 проценти на почетокот на пандемијата Ковид-19. Оттогаш, таа се намали на помеѓу 14 и 15 проценти.

Во текот на целиот тој период, стапката на штедење на домаќинствата во Словенија била претежно над просекот на ЕУ. Минатата година, таа ја надминала за 0,4 процентни поени, додека била на ниво на просекот на земјите од Еврозоната. Најниска стапка на штедење на домаќинствата е забележана минатата година во Италија со 10,8 проценти, а највисока во Чешка со 19,2 проценти, која ја замени Германија на врвот, што е зголемување од 0,9 процентни поени. Од друга страна, во еврозоната, долгот се намали за 2,1 процентни поени и достигна 77,5 проценти.

Финансиските средства на словенечките домаќинства значително се зголемуваат поради зголемувањето на расположливиот доход и во светлината на значителниот раст на вредноста на акциите и взаемните фондови. Според податоците од Банката на Словенија, кои беа сумирани од Заводот за статистика пред Светскиот ден на штедењето, вредноста на средствата, што вклучува готовина, депозити, акции и други финансиски инвестиции, изнесуваше 96,1 милијарди евра на крајот од минатата година, што е зголемување од 8,9 милијарди евра, или приближно една десетина, во споредба со претходната година.

Покрај тоа, финансиските ресурси на домаќинствата се зголемија оваа година. На крајот од вториот квартал, тие изнесуваа 100,4 милијарди евра и се зголемија за 9,8 милијарди евра или речиси 11 проценти за една година. Ова претставува најголемо зголемување на досегот.

Словенечките домаќинства сè уште се потпираат главно на готовинските депозити за штедење. Сепак, поради одредени мерки преземени од државата за поттикнување на инвестициите на пазарот на капитал и главно поради зголемувањето на вредноста на акциите и инвестициските поени, инвестициите во акционерски капитал и фондови имаа предност во вкупната вредност на финансиските средства.

На крајот од првата половина од оваа година, инвестициите во акции и друг акционерски капитал и во инвестициски фондови претставуваа 38,5 проценти од вкупната вредност на средствата, додека депозитите во готово учествуваа со 33,6 проценти. Според важноста, следуваат осигурителните и пензиските програми со околу 11 проценти, готовината со 8,5 проценти и должничките хартии од вредност со околу пет проценти.

Структурата на финансиските ресурси на домаќинствата, покрај тоа, се приближува до просекот на еврозоната, иако сè уште значително отстапува во однос на важноста на осигурителните и пензиските програми, бидејќи индивидуалните пензиски заштеди се многу потврдени во поголемиот дел од ЕУ. Во еврозоната, осигурителните и пензиските програми претставуваат околу една четвртина од сите финансиски средства на домаќинствата.

Финансиските средства на домаќинствата значително ги надминуваат нивните обврски. На крајот од првата половина од оваа година, тој изнесуваше 20,4 милијарди евра, а минатата година се зголеми за 1,3 милијарди евра или околу седум проценти. Долгот се зголеми за 1,4 милијарди евра или осум проценти и достигна 18,2 милијарди евра. Од тоа, 84 проценти од кредитите беа одобрени од домашни банки, а 10 проценти од други финансиски посредници. Со силниот раст и на станбените и на потрошувачките кредити, долгорочните кредити се во голем преден план.

Висината на финансиските средства над обврските на домаќинствата со тоа се зголеми за 8,5 милијарди евра или 12 проценти и достигна 80,1 милијарди евра.

И покрај малото зголемување на задолженоста, словенечките домаќинства остануваат значително помалку задолжени од просекот во еврозоната. Задолженоста на домаќинствата во Словенија, мерена според односот на финансиските обврски од кредити кон бруто расположливиот доход, минатата година изнесувала 41,2 проценти.