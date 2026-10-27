Оксфам: Сиромашните плаќаат, најбогатите заработуваат

Според извештајот, најбогатите 0,1 процент од светската популација инвестира значително во подготвеност за катастрофи, закрепнување и обнова. Вредноста на тој пазар, според проекциите наведени во истражувањето, треба да порасне од 70 милијарди на 92 милијарди долари годишно до 2029 година, според Гардијан.

Најбогатите луѓе во светот не само што профитираат од индустриите што придонесуваат за климатската криза, туку сè повеќе профитираат и од нејзините разорни последици, покажува истражувањето на организацијата Оксфам.

Оксфам предупредува дека таквата позиција носи „двојна дивиденда“ од климатската криза за најбогатите, но исто така создава финансиски стимул за одложување или попречување на мерките за нејзино ублажување.

Организацијата вели дека богатите инвеститори заработуваат пари преку инвестиции во загадувачки индустрии, а потоа и преку компании што продаваат производи и услуги потребни за прилагодување од последиците од глобалното затоплување.

Џин Меклин, раководител на одделот за застапување на Оксфам, ги обвини милијардерите дека го претвораат хаосот во профит.

„Супербогатите имаат корист од двата краја на кризата: прво преку континуирани инвестиции во загадувачки индустрии, а потоа преку инвестиции во растечката економија за адаптација – услуги за закрепнување и обнова што се продаваат на светот кој се загрева“, рече Меклин.

Според неа, последиците се исклучително нерамномерно распределени.

„Населението што најмалку придонесе за климатската криза го носи товарот на нејзините последици, додека оние што ја предизвикаа се најдобро опремени да се заштитат себеси.“

Оксфам предупредува дека ова дополнително ја продлабочува глобалната нееднаквост. Луѓето најмалку одговорни за затоплувањето на планетата ги сносат трошоците за поскапа храна, поправки на домови оштетени од екстремни временски услови или преселба, додека дел од тие пари завршуваат кај најбогатите инвеститори.

Најбогатите 0,1 процент од населението, или околу осум милиони луѓе, се одговорни за повеќе емисии на јаглерод отколку најсиромашните 3,5 милијарди луѓе заедно, според извештајот.

Според проценката на Оксфам, членовите на оваа група придонеле за екстремни топлински настани 125 пати повеќе од просечниот човек.

Дел од одговорноста е поврзана со нивниот начин на живот. Организацијата како пример наведува дека светската флота од приватни авиони испушта повеќе јаглерод диоксид за две секунди отколку што повеќето луѓе произведуваат поединечно за цела година.

Сепак, најголемото влијание врз климата на оваа група, според истражувањата, доаѓа од нивните инвестиции.

Новиот индекс на Оксфам, наречен „уништување и реконструкција“, вклучува 217 корпорации кои придонесуваат за климатската криза или работат во областите на адаптација кон нејзините последици.

Тие вклучуваат компании кои обезбедуваат ладење, заштита од поплави, опрема за противпожарна заштита, транспорт, храна, осигурување и кредити.

Според извештајот, овие компании оствариле просечна добивка од 1,8 милијарди долари минатата година и исплатиле просечно 1 милијарда долари дивиденда на акционерите.

На листата се вклучени и шест големи компании за управување со средства кои советуваат богати инвеститори и во исто време имаат значителни инвестиции во други компании вклучени во индексот.

Двајцата најголеми менаџери на средства, Блекрок и Вангард, поседуваат акции во 92 проценти од компаниите на листата, според Оксфам. Вкупната вредност на тие акции надминува илјада милијарди долари.

Зошто зголемувањето на цените на храната дополнително ја продлабочува нееднаквоста?

Оксфам вели дека кризите предизвикани од екстремни временски услови или војни често ги зголемуваат профитите на големите трговци на мало со храна, меѓу кои милијардерите играат доминантна улога.

Богатството на тие милијардери, според извештајот, се зголемило за 120 милијарди долари од 2020 година.

Кога сушите, поплавите или бурите ги уништуваат посевите, зголемувањето на цените на храната непропорционално им користи на големите корпорации и нивните инвеститори, на штета на малите производители и потрошувачи, вели организацијата.

Како пример, тој го издвојува зголемувањето од 231 процент на цената на какаото по екстремните временски услови во Западна Африка во 2024 година. Локалните земјоделци, според Оксфам, немале корист од ова зголемување на цената.

Оксфам проценува дека емисиите произведени од најбогатите еден процент од населението за една година ќе доведат до 1,9 милиони дополнителни смртни случаи поврзани со топлина.

Проценката, според извештајот, се потпира на очекуваните последици за здравјето на луѓето, земјоделската продуктивност и зголемувањето на нивото на морето.

Повеќе од три четвртини од тие смртни случаи се очекуваат во земјите со ниски и средни приходи. Организацијата наведува дека тие се значително помалку одговорни за кризата и произведуваат само осум проценти од емисиите.

Богатите земји и поединци во моментов се подобро заштитени бидејќи полесно можат да си дозволат поскапа храна, поотпорни куќи, итна евакуација, приватна здравствена заштита и лична безбедност.

Оксфам верува дека подобрата заштита за најбогатите ја намалува веројатноста дека тие ќе ја користат својата значителна моќ за лобирање за поддршка на климатските мерки.

Организацијата предупредува дека финансиските интереси може да ги охрабрат да го забават или блокираат намалувањето на емисиите ако тоа би ја загрозило нивната среќа.

Наместо тоа, вели Оксфам, некои ги користат катастрофите за да ја промовираат приватизацијата или да ги охрабрат сиромашните земји да земат кредити.

Алекс Мејтленд, еден од главните автори на извештајот, тврди дека најбогатите не се само пасивни корисници на климатската криза.

„Ова е намерно“, рече Мејтленд.

„Кога ќе се земе предвид нивното политичко влијание, ова е прилично цврст доказ дека тие можат да насочуваат што се случува.“

Организацијата бара повисоки даноци за богатите, приватните авиони, нафтените и гасните компании и другите големи загадувачи.

Од британската влада е побарано да го подобри меѓународното финансирање на климатските мерки, првенствено преку грантови наместо кредити, и да дејствува против профитирањето од климатските катастрофи.

Нафкоте Даби, задолжена за политиката за климатските промени во „Оксфам Интернешнл“, верува дека дискусијата за одговорноста често е замаглена од фактот дека климатската криза се претставува како подеднакво споделен проблем.

„Она што е комплицирано во врска со разговорот за климатските промени е тоа што сите сакаат да мислат дека тоа е заеднички проблем, но не е. Решавањето на климатската криза е навистина едноставно. Ограничете ги најбогатите, ограничете ја нивната моќ, намалете ги нивните емисии и оданочете го нивното богатство“, рече Даби.