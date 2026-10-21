Сè повеќе граѓани ја градат финансиската иднина преку вложување во акции

Инвестициските фондови во Македонија бележат силен раст и сè појасно се позиционираат како сигурна алтернатива на традиционалното штедење. Најновите податоци на Народната банка покажуваат дека средствата во овој сегмент од небанкарскиот финансиски сектор за една година се зголемиле за 44,2 проценти, достигнувајќи 35,58 милијарди денари, односно околу 579 милиони евра.

Средствата во инвестициските фондови достигнаа 35,58 милијарди денари, што го потврдува растечкиот интерес на граѓаните и компаниите за долгорочно финансиско планирање, диверзификација на вложувањата и поголема финансиска сигурност.

Овој раст покажува дека пазарот постепено созрева, а финансиските навики на граѓаните и компаниите се менуваат. Покрај класичните форми на штедење, сè поголемо значење добиваат професионално управуваните решенија, кои овозможуваат распределба на ризикот, долгорочно планирање и пристап до различни финансиски инструменти.

Иако банките и понатаму остануваат доминантен дел од финансискиот систем, податоците укажуваат дека дел од капиталот сè почесто се насочува кон хартии од вредност, обврзници, акции и други пазарни инструменти. Во тој процес, улогата на професионалното управување и финансиската едукација станува сè поважна.

„Инвестициските фондови се добра можност за секој кој сака да инвестира и постепено да гради заштеда. Вложувањето во фондови не е само за богатите и финансиските експерти, туку за секого кој сака да ја обезбеди својата иднина. Се препорачува редовно инвестирање, почнувајќи со мал износ и вложување на долг рок, не само во акции, туку и во обврзници и други хартии од вредност“, истакнува Андријана Поповска, извршен директор и портфолио менаџер во ВФП Фонд Менаџмент, друштво кое надмина 250 милиони евра управувани средства.

Во јуни 2025 година инвестициските фондови располагале со 24,68 милијарди денари. Една година подоцна, нивните средства биле повисоки за речиси 11 милијарди денари. Народната банка наведува дека растот во најголем дел произлегува од зголемените вложувања во сопственички хартии од вредност, валути и депозити.

Од вкупно 35,58 милијарди денари, 18,95 милијарди денари или 53,3 проценти се вложени во акции и останат сопственички капитал. Валути и депозити учествуваат со 10,68 милијарди денари, додека 5,8 милијарди денари се вложени во должнички хартии од вредност.

Во таква пазарна динамика, сè повидлива улога имаат друштвата за управување со инвестициски фондови. Тие ја приближуваат оваа форма на вложување до поширок круг инвеститори, нудат професионално управувани решенија и придонесуваат за поголема финансиска информираност.

За инвеститорите, фондовите стануваат механизам за долгорочно планирање, диверзификација и заштита на вредноста на капиталот во услови на инфлација и променливи пазарни движења. Наместо индивидуални и краткорочни одлуки, средствата се распределуваат преку јасно дефинирани стратегии и професионално управување.

Податоците покажуваат дека македонскиот финансиски систем постепено станува подиверзифициран. Банките остануваат најголемиот негов дел, но растот на останатите финансиски институции укажува на поголем интерес за алтернативни и професионално управувани форми на вложување.

За една година средствата на банките и штедилниците пораснале за 12 проценти, додека средствата на останатите финансиски институции се зголемиле за 22,1 проценти. Во рамки на тој раст, инвестициските фондови се издвојуваат со најсилна динамика од 44,2 проценти, што ги прави еден од најјасните показатели за промената во односот кон штедењето, инвестирањето и управувањето со личниот и корпоративниот капитал.

*Извор: Народна банка на Република Северна Македонија, „Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): втор квартал на 2026 година“, 31 август 2026 година.