„Samsung“ ја збриша конкуренцијата: Држи речиси 70 отсто од пазарот на преклопни телефони

Кога станува збор за преклопните паметни телефони, „Samsung“ останува најпопуларниот бренд на глобално ниво во третото тримесечје од 2026-та година. Тоа го покажуваат новите податоци од истражувачката служба „Smartphone 360“ на компанијата „Smart Analytics Global“ (SAG).

Компанијата „Smart Analytics Global“ предвидува дека „Apple“ со текот на времето, во 2027-ма година, ќе стане водечки производител на преклопни паметни телефони.

Јужнокорејскиот технолошки гигант освоил дури 69 отсто од пазарот, што претставува раст од девет проценти во споредба со истиот период минатата година и најдобар резултат во последните три години.

На второто место е „Huawei“ со 14 отсто, откако изгуби четири процентни поени од пазарниот удел во споредба со лани. Топ три-листата ја заокружува „Lenovo/Motorola“, чиј удел пораснал за два процентни поени и достигнал осум отсто.

Останатите брендови на преклопни телефони, кои „SAG“ ги обединува во категоријата „Други“, изгубиле значителен дел од пазарот.

Доминацијата на „Samsung“ во сегментот на преклопни уреди се припишува на моделот „Galaxy Z Fold8“, кој компанијата го претстави во август годинава. Само овој уред придонел со повеќе од половина од вкупните глобални испораки на преклопни телефони и му помогнал на „Samsung“ да оствари двоцифрен раст на испораките во Европа и Јужна Кореја.

Според познатиот технолошки инсајдер „Ice Universe“, „Samsung“ продал 2,85 милиони примероци од моделот „Z Fold8“ во периодот од 7-ми август до 30-ти септември. Тоа во просек изнесува околу 50.000 продадени уреди дневно.

Сепак, и покрај извонредните резултати на „Samsung“, пазарот на преклопни телефони забележал пад од два отсто на годишно ниво, со вкупно 7,5 милиони испорачани уреди во третото тримесечје од 2026-та година.

И покрај овој предизвик, „SAG“ предвидува дека секторот на крајот ќе забележи годишен раст од 55 отсто. Истражувачката компанија прогнозира и дека „Apple“ во 2027-ма година ќе стане водечки светски производител на преклопни паметни телефони, со пазарен удел од 40 отсто.

Ова се очекува да се случи со зголемувањето на производствените капацитети за моделот „iPhone Duo“ и проширувањето на неговата достапност на главните пазари, особено во Северна Америка, Западна Европа и Јапонија.

„Глобалниот пазар на преклопни паметни телефони влегува во својот втор голем циклус на раст, додека конкурентската средина забрзано се менува“, се наведува во извештајот на „SAG“.

„Силните резултати на ‘Samsung’ во третото тримесечје покажуваат дека подобрените форми на уредите можат да ја поттикнат побарувачката кај потрошувачите дури и во предизвикувачки пазарни услови“, се додава во извештајот.