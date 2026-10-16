САД градат центар за вештачка интелигенција од 100 милијарди долари

Станува збор за еден од најголемите проекти за економски развој во сојузната држава, објави „Oilprice“.

Министерството за енергетика на САД објави приватна инвестиција од 100 милијарди долари за претворање на поранешен комплекс за збогатување ураниум во западен Кентаки во голем центар за податоци наменет за развој и примена на вештачката интелигенција.

Иницијативата предвидува здружување на компании од приватниот сектор за изградба на голем иновациски кампус за вештачка интелигенција и високоперформансни компјутерски пресметки, кој ќе се напојува со нова енергетска инфраструктура.

Изградбата треба да се одвива во фази, со планиран почеток во 2032-ра година. Се очекува проектот да отвори околу 8.000 работни места во градежништвото и уште 600 постојани работни места за работењето на комплексот.

Компанијата „Brookfield Asset Management“ е избрана да изгради центар за податоци и кампус за компјутерска обработка со капацитет од 1,8 гигавати. Во меѓувреме, „NextEra Energy“ ќе развива капацитети за производство на електрична енергија од природен гас од два гигавати, заедно со систем за складирање енергија од 2,6 гигавати преку батерии поврзани со електроенергетската мрежа.

Проектот ќе користи специјализирана опрема што ќе овозможува вишокот електрична енергија да се враќа во мрежата. Целта е да се спречи зголемување на сметките за електрична енергија и другите комунални услуги за локалните домаќинства и компаниите.

Во кампусот ќе биде инсталиран и современ затворен систем за ладење, кој ќе овозможува постојано кружење и повторна употреба на водата, со што ќе се намали потребата од дополнително снабдување од надворешни извори.

Раководителите на проектот нагласуваат дека ваквото решение е значително поефикасно во користењето на ресурсите од системот на претходниот корисник на локацијата — фабриката за гасна дифузија во Падука, изградена за време на Студената војна. Објектот првично бил проектиран да црпи вода од реката Охајо.

Минатата година американскиот претседател Доналд Трамп, заедно со Лари Елисон од „Oracle“, извршниот директор на „OpenAI“, Сем Алтман, и извршниот директор на „SoftBank“, Масајоши Сон, го претставија проектот „Stargate“. Станува збор за заедничка иницијатива чија цел е во период од четири години да се инвестираат до 500 милијарди долари во изградба на големи центри за податоци и енергетска инфраструктура во САД.

Трамп го опиша „Stargate“ како „најголемиот инфраструктурен проект за вештачка интелигенција во историјата“. Неговата цел е да ја зајакне американската доминација во областа на вештачката интелигенција во однос на странските конкуренти, меѓу кои и Кина.

„Oracle“ е главен снабдувач на облачни услуги и инфраструктура за проектот. Почетната фаза на изградба започна во Абилин, Тексас, каде што се планирани повеќе згради и центри за податоци со вкупна површина од околу 47.000 квадратни метри. Тие треба да ја обезбедат огромната компјутерска моќ потребна за моделите на вештачка интелигенција од следната генерација.