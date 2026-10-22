Ритејл парковите како нови центри на локалниот развој

Ритејл парковите стануваат сè поважен дел од секојдневието во помалите градови низ земјава. На едно место тие обезбедуваат пристапна и разновидна понуда на производи, услуги и содржини, создавајќи современо потрошувачко искуство поблиску до локалните жители. Истовремено, отвораат нови работни места, ја поттикнуваат локалната економија и придонесуваат за подобар квалитет на живот.

Но, нивната долгорочна вредност не зависи само од отворањето нов продажен простор. Потребни се квалитетно планирање, одржлива инфраструктура, високи стандарди за безбедност и професионално управување. Само така ритејл паркот може да понуди функционална и пријатна средина за посетителите, стабилни услови за закупците и трајна вредност за заедницата.

Кога се добро осмислени и интегрирани во локалната средина, ритејл парковите можат брзо да прераснат во ново обележје на градот и место што ги поврзува трговијата, услугите и слободното време. Токму затоа најавата дека BALFIN Group планира инвестиција во пет модерни ритејл паркови низ Северна Македонија отвора значајни можности и за граѓаните и за домашните, регионалните и меѓународните брендови што сакаат да бидат поблиску до своите потрошувачи.

Растот на овој формат е видлив и на регионално ниво. Ритејл парковите се наметнуваат како стабилен сегмент на малопродажниот пазар, со способност да одговорат на променетите навики на потрошувачите и да создаваат долгорочни приходи.

За закупците, најавата значи можност да добијат искусен и финансиски стабилен партнер за понатамошен раст. BALFIN Group има повеќе од три децении искуство, работи во 13 земји во Европа и Северна Америка и околу половина од својата деловна активност ја остварува надвор од Албанија. Како што истакнува Сузана Ристова Величковска, Country Manager за Северна Македонија, советник за деловни перформанси и развој и управен директор на SEG и EGL, во 2025 година Групацијата достигнала вкупна актива од 3,1 милијарди евра, EBITDA од 161 милион евра и капитални инвестиции од приближно 181 милион евра. Овие показатели го потврдуваат капацитетот за реализација на големи, комплексни и долгорочни проекти на македонскиот пазар.

Искуството на BALFIN во малопродажбата не се темели само на обемот, туку и на воспоставени системи на корпоративно управување, оперативни стандарди и технолошка инфраструктура што се применуваат низ целата Групација. Портфолиото опфаќа повеќе од 270 продавници и шопинг-дестинации со над 80.000 посетители дневно во регионот, а партнерствата со брендови како Jumbo, KIABI и Flying Tiger Copenhagen покажуваат способност за развој на малопродажни концепти на повеќе пазари. Таквиот пристап создава подобри услови за раст на брендовите, нови можности за локалните претприемачи и долгорочна економска вредност.

Локален пример за овој инвестициски пристап е East Gate Mall во Скопје. Проектот го трансформираше шопинг-искуството и придонесе за урбаното и економското оживување на источниот дел од градот, создавајќи нов трговски, социјален и забавен центар. Воедно, привлече меѓународни брендови што за првпат влегоа на македонскиот пазар и ја зголеми конкуренцијата во квалитетот на понудата, концептите и корисничкото искуство.

Овој пристап го надополнува и East Gate Living – станбен комплекс што ја отсликува долгорочната визија на BALFIN Group за создавање одржливи и мултифункционални урбани средини. Заедно, двата проекта покажуваат како внимателно планираните инвестиции можат да создадат нови стандарди за живеење, работа и слободно време.

Инвестицискиот план на BALFIN предвидува пет нови ритејл паркови во Северна Македонија и два во Албанија. Концептот е тие да бидат современи економски и социјални центри во кои купувањето ќе се надополнува со гастрономија, услуги и содржини за целото семејство. Оваа насока е усогласена и со инвестицијата во HyperActive во Северна Македонија, дел од регионален проект за семејна забава вреден 34 милиони евра. За меѓународните брендови, ваквите стратешки локации нудат пристап до нови пазари, поголема посетеност и доверливо потрошувачко искуство, додека за локалните заедници носат нови работни места, услуги и можности за развој.