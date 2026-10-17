„Renault“ ќе произведува автомобили за други марки, но под еден услов

За таа цел, челникот ја менува политиката според која „Renault Group“ ќе соработува со други производители. Прово е категоричен дека повеќе нема да потпишува договори што не предвидуваат доволно јасно разграничување меѓу автомобилите на различните марки. Причината за оваа одлука е електричниот „Nissan Micra“, кој не само што е базиран на „Renault 5“, туку и по стилот е многу сличен на францускиот хечбек.

„Renault“ веќе произведува електрични модели за „Nissan“ и „Mitsubishi“, а во моментов подготвува и нови договори за соработка со „Ford“. Извршниот директор на француската марка, Франсоа Прово, инсистира овие возила да делат технологии, но истовремено да го задржат идентитетот на секоја марка, наместо да се потпираат на козметички промени во дизајнот.

Појасни разлики меѓу моделите на различните марки

„Не побаравме доволно јасно разграничување меѓу двата автомобили“, призна Прово пред новинарите за време на Салонот за автомобили во Париз.

Резултатот од тоа е очигледен – „Micra“ ја дели со „Renault 5“ не само платформата, туку и голем дел од дизајнот. Поради тоа, двата автомобили тешко се разликуваат, особено во внатрешноста. Според извршниот директор на „Renault“, ова мора да се промени, а разликите треба да бидат поизразени кај идните проекти.

Во моментов, „Renault“ го произведува моделот „Micra“ за „Nissan“ во фабриката во Дуе. Иако јапонската марка го дизајнирала автомобилот користејќи ја техничката основа на „Renault 5“, конечниот производ задржува значителни сличности со францускиот модел. Внатрешноста е речиси идентична, а главните промени во надворешниот изглед се ограничени на предните и задните светла.

Како подобар пример Прово посочи друг автомобил што дели техничка основа со модел на „Renault“.

„Twingo“ и „Spring“ изгледаат како различни автомобили, иако ја користат истата платформа“, објасни тој, мислејќи на „Dacia Spring“.

Тој додаде дека „Renault“ сака идните партнери да можат да ги користат платформите и производствените капацитети на француската компанија, без крајниот производ да изгледа како само преименувана верзија на истиот автомобил.

Ова барање се однесува и на претстојната соработка со „Nissan“. „Renault“ се подготвува да започне со производство на новиот „Nissan Pixo“, кој ќе биде базиран на „Twingo“, иако засега ниту името ниту самиот модел не се официјално претставени. Според медиумските информации, овој автомобил ќе биде меѓу моделите што ќе се произведуваат во Дуе.

„Ford“ и „Mitsubishi“ ќе користат технологии на „Renault“

Соработката со „Ford“ опфаќа два електрични автомобили за европскиот пазар, развиени врз платформата „Ampere“, кои ќе се произведуваат во фабриките на „Renault“ во Северна Франција. Првиот модел треба да се појави во продажните салони на почетокот на 2028-ма година, согласно договорот што го објавија двете компании.

Џим Фарли, извршен директор на „Ford“, нагласи дека идните електрични автомобили на компанијата мора да го задржат препознатливиот идентитет на марката. Според договорот меѓу „Renault“ и „Ford“, дизајнот останува одговорност на американскиот производител, додека техничкиот развој ќе се одвива во соработка со француската компанија.

„Ако Џим Фарли одлучил да соработува со „Renault“, тогаш автомобилот мора да биде „Ford““, изјави Прово.

Тој додаде дека засега не може да открива детали за дизајнот на овие модели поради договорите за доверливост. Оттука, колку јасно ќе се разликуваат автомобилите ќе зависи од заедничката работа на двете компании и од одлуките што ќе ги донесе секој партнер.

„Mitsubishi“ веќе нуди на европскиот пазар модели развиени врз основа на автомобили на „Renault“. Новиот електричен „Eclipse Cross“ ја дели архитектурата со „Renault Scenic“ и се произведува во Дуе. Во истата фабрика се произведува и моделот „Micra“.

„Renault Group“ веќе потврди дека двата автомобили се изградени врз одделни платформи на „Ampere“, при што секој производител го задржува идентитетот на своите модели. Електричниот „Mitsubishi Eclipse Cross“ и неговата поврзаност со „Renault“ се пример за тоа како функционира ваквата соработка во актуелната понуда на двете компании.

Прово истакна и дека поголемото разграничување меѓу моделите може да доведе до повисоки трошоци. „Renault“ им нуди на партнерите различни нивоа на приспособување, вклучително и употреба на уникатни каросериски панели, но ваквите решенија го поскапуваат производството.

Сегашната стратегија е еднократните договори да се заменат со долгорочни партнерства, под услов секој автомобил да ги задржи сопствените карактеристики.