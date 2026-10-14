МАКЕДОНИЈА

Расте бројот на туристи во Македонија, најмногу пристигнале од Турција

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туристи

Според податоците на Државниот завод за статистика(ДЗС), во август 2026 година 244 513 туристи оствариле 934 042 ноќевања.

Во август  2026 година, од вкупниот број туристи, 46.4% се домашни, а 53.6 % се странски туристи. 

Бројот на ноќевањата во август 2026 година изнесува 934 042, од кои 70.8% се од домашните туристи, а 29.2 % од странските туристи.

Во периодот јануари – август 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 3.0%, односно кај домашните туристи има зголемување за 2.8 %, а кај странските има зголемување  за 3.2 %.

Во периодот јануари – август 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е за 3.7 % така што кај домашните туристи има зголемување за 2.2 %, а кај странските има зголемување за 5.7 %.

Според ДЗС, најмногу странски туристи во мај пристигнале од Турција 45 747, од Србија 13 166, од Романија 7 457 и од Германија 7 324.

Тагови:македонијатуризам