Расте бројот на туристи во Македонија, најмногу пристигнале од Турција

Во август 2026 година, од вкупниот број туристи, 46.4% се домашни, а 53.6 % се странски туристи.

Бројот на ноќевањата во август 2026 година изнесува 934 042, од кои 70.8% се од домашните туристи, а 29.2 % од странските туристи.

Во периодот јануари – август 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 3.0%, односно кај домашните туристи има зголемување за 2.8 %, а кај странските има зголемување за 3.2 %.

Во периодот јануари – август 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е за 3.7 % така што кај домашните туристи има зголемување за 2.2 %, а кај странските има зголемување за 5.7 %.

Според ДЗС, најмногу странски туристи во мај пристигнале од Турција 45 747, од Србија 13 166, од Романија 7 457 и од Германија 7 324.