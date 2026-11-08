Распродажба на технолошките акции по победата на демократите

Индексот Dow Jones падна минатата недела за 0,9 проценти, на 51.285 поени. Во исто време, индексот S&P 500 потона за 2,7 проценти, на 7.376 поени, а индексот Nasdaq за 3,4 проценти, на 24.579 поени. Така, Nasdaq забележа пад четврта недела по ред.

Синиот бран, победата на демократите на американските среднорочни избори, прво беше проследен со силен раст на индексот Dow Jones, а еден ден подоцна силна распродажба, особено во секторот за вештачка интелигенција. Постоеше претеран страв дека демократите ќе ја забават изградбата на центри за податоци.

Индексите малку се опоравија во петокот, откако еден ден претходно го забележаа најголемиот дневен процентен губиток од април 2020 година, односно кога американскиот претседател Доналд Трамп прогласи „ден на ослободувањето“, воведувајќи царини за стоки увезени во САД. Така, Nasdaq потона за 5,5 проценти во четврток и влезе во зоната на корекција, што се случува кога индексот паѓа повеќе од 10 проценти од својот врв. Тој ден, S&P падна за 4,4 проценти, а Dow за 3,4 проценти.

Акциите од групата „Величествените седум“ изгубија 1.000 милијарди долари вкупна пазарна капитализација само во четвртокот. Зад големата распродажба на технолошките акции стои загриженоста на инвеститорите за евентуално забавување на изградбата на центри за податоци, по убедливата победа на демократите во двата дома на американскиот Конгрес и на гувернерските избори во клучните федерални држави, особено во Тексас, каде што е центарот на технолошката индустрија.

„Обемот на падот на цените на акциите за некои од најголемите имиња на пазарот е навистина импресивен. Но, исто така укажува на ризикот од концентрација на капитал, кој се акумулирал на американските берзи. Бидејќи релативно малку акции на технолошки компании и производители на полупроводници носат голема тежина денес, слабоста на овие акции брзо доведува до значителни падови на Nasdaq и S&P 500“, рече Стјуарт Кларк, менаџер за портфолио во Quilter.

Истакнати демократи повикаа на ограничување на изградбата на центри за податоци по убедливата победа на нивната партија на изборите во вторник. Новоизбраната гувернерка на Тексас, Џина Хинохоса, држава која е клучен центар за центри за податоци во САД, изјави за CNN дека ќе донесе закон за заштита на Тексашаните, „и дека сегашните активности на центрите за податоци мора да престанат додека не се воспостават тие заштитни мерки“.

Околу 30 проценти од планираното зголемување на капацитетот на центрите за податоци во САД во текот на 2028 година би можело да биде загрозено од потенцијални одложувања во изградбата, проценуваат аналитичарите на UBS. Ова претставува закана за индустријата чиј раст зависи од брзата изградба на нови постројки. Таа политичка неизвесност дополнително влијае на секторот за вештачка интелигенција, кој веќе е на нестабилна основа поради загриженоста на инвеститорите за поврат на инвестициите од огромните суми што се инвестираат во технологијата.

Покрај технолошкиот сектор, најголеми губитници беа акциите на енергетскиот сектор, бидејќи цената на нафтата Брент минатата недела потона за 16 проценти, на 98,32 долари за барел, а на американската WTI за 13 проценти, на 90,83 долари. Остриот пад на цените на нафтата следеше по надежите на инвеститорите дека може да се постигне решение на Блискиот Исток и дека победата на демократите на изборите би можела да влијае врз Демократската партија да изврши притисок врз претседателот Доналд Трамп да ја прекине војната со Иран.

Инвеститорите реагираа и на најновиот извештај за работни места во САД, објавен во петокот, кој покажа дека во октомври се додадени 165.000 нови работни места, што е далеку над 59.000 што ги предвидоа економистите. Стапката на невработеност се намали на 4,1 процент, од 4,2 проценти регистрирани во претходниот месец.

И покрај оваа корекција, главните индекси на Wall Street се уште се во плус од почетокот на годината, при што референтниот индекс S&P 500 порасна за речиси осум проценти.

На европските берзи, најважните индекси од изминатата недела имаа различни знаци, но забележаа значително послаби осцилации од индексите на Wall Street, бидејќи технолошките акции имаат значително помал удел во нивниот состав. Лондонскиот индекс FTSE падна за 0,51 процент, на 10.673 поени, додека франкфуртскиот DAX стагнираше на 25.820 поени, а парискиот CAC зајакна за 2,1 процент, на 8.139 поени.