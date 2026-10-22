Путин испраќа дизел во Америка! Првиот танкер тргнува за неколку дена

„Првиот танкер ќе замине за два или три дена, 40.000 тони, и тие ќе одат еден по друг“, рече Путин на средбата со претставникот на американскиот претседател Стив Виткоф во Санкт Петербург.

Русија во моментов се подготвува да испрати неколку танкери со дизел гориво како дел од договорот Москва-Вашингтон, а танкер што носи дизел гориво наменето за САД наскоро ќе го напушти пристаништето, изјави рускиот претседател Владимир Путин за време на разговорот со Стив Виткоф, специјалниот претставник на американскиот претседател.

Тој изјави дека, откако двете страни објавија дека ќе ги снабдуваат САД, цените на дизелот на светските пазари веднаш паднаа за пет до шест проценти, изјави тој.

„Моментално подготвуваме испораки во неколку бродови, танкери“, рече Путин, пренесува РИА Новости.

На 9 октомври претседателите на Русија и САД разговараа по телефон, по што американскиот лидер изјави дека е постигнат договор за испораки на дизел гориво од Русија, оценувајќи дека САД се многу задоволни што добиваат руско дизел гориво и дека им е потребно.

Кога станува збор за конфликтот на Блискиот Исток, Путин рече дека руските предлози за решавање на ситуацијата околу Иран се добро познати.

„Имаме посебен, доверлив однос со Иран, со нашите партнери во Иран, бидејќи се гради со децении. Ако има нешто што можеме да направиме за да ја решиме оваа криза, со задоволство ќе го направиме тоа.“ „И нашите предлози во оваа област се добро познати“, рече Путин за време на средбата.

Во таа пригода, како што објави РИА, Путин изрази посебна благодарност до првата дама на САД, Меланија Трамп, за нејзиниот придонес во решавањето на хуманитарните прашања во Украина.

„Би сакал да ве замолам да ги пренесете моите најискрени зборови на благодарност не само до претседателот, туку и до неговата сопруга, првата дама, за нејзиниот придонес во решавањето на хуманитарните прашања“, рече Путин.