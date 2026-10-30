Преработувачката индустрија и трговијата остануваат столбови на македонската економија: Објавени првите бројки за 2025 година

Според официјалното соопштение, во текот на 2025 година во земјава биле активни 70.843 пазарноориентирани деловни субјекти, кои заедно ангажирале 428.235 вработени лица. Овој приватен сектор успеал да генерира вкупен промет од масивни 2.226.478 милиони денари, создавајќи притоа бруто-додадена вредност од 522.087 милиони денари.

Државниот завод за статистика ги објави Структурните деловни статистики за 2025 година, кои даваат јасна слика за движењето и кондицијата на домашниот пазарен сектор. Бројките потврдуваат дека преработувачката индустрија и трговската дејност и понатаму ја носат главната тежина на економскиот развој во земјата.

Трговијата врти најмногу пари, индустријата создава најголема вредност

Анализирано по сектори, најголем промет во државата се реализира преку шалтерите, магацините и продавниците. Секторот Трговија на големо и на мало остварил дури 38.7 % од вкупниот промет во земјата, додека Преработувачката индустрија учествува со 24.5 %.

Сепак, кога станува збор за создавањето на нова, дополнителна вредност во економијата, улогите се менуваат во корист на производствените погони:

-Преработувачката индустрија има најголем удел со 26.2 %. -Трговијата на големо и на мало е на второ место со 20.0 %. -Градежништвото цврсто го држи третото место со значајни 10.0 %.

Она што паѓа во очи во најновиот извештај е стабилното позиционирање на ИКТ-секторот на македонската економска мапа. Секторот кој ги опфаќа телекомуникациите, компјутерското програмирање, консултантските и информатичките дејности веќе зафаќа 9.2 % од вкупната додадена вредност. Ова покажува дека дигиталната економија и услугите со висока додадена вредност стануваат сериозен мотор кој по малку го стигнува традиционалното градежништво.