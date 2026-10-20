„Porsche Mission S“ го најавува новиот спортски автомобил над моделот „911“

Сериската верзија веќе е во фаза на подготовка, а новата платформа ќе биде приспособена за бензински и хибридни погони, без целосно електрична верзија. Концептот премиерно беше претставен во Њујорк и е првиот голем проект под водство на новиот шеф на дизајн, Тобијас Зилман, кој во февруари ја презеде функцијата од долгогодишниот дизајнерски директор Михаел Мајер.

„Porsche“ го претстави концептот „Mission S“, со кој најавува нов правец во дизајнот на брендот, но и иден спортски автомобил со централно поставен мотор, позициониран над моделот „911“.

„Porsche“ со години разгледуваше можност за автомобил што ќе биде позициониран над моделот „911“. Концептот „Mission X“ од 2023-та година најави електричен хиперавтомобил, но проектот во меѓувреме беше откажан поради ограничената побарувачка за електрични спортски автомобили во овој ценовен сегмент. Затоа, „Mission S“ најавува враќање кон моторите со внатрешно согорување, со можност за хибриден погон.

Новиот модел нема да биде толку екстремен како хиперавтомобилот „918 Spyder“, претставен во 2013-та година. Неговите перформанси треба да бидат позиционирани меѓу моделот „911“ и некогашниот „918 Spyder“.

За разлика од ексклузивните автомобили произведени во ограничени серии, се очекува сериската верзија на „Mission S“ да стане редовен дел од понудата на „Porsche“ и да се произведува паралелно со моделот „911“ во Цуфенхаузен. Подоцна би можеле да бидат претставени и специјални верзии во ограничен број примероци.

„Mission S“ комбинира современи аеродинамични елементи со детали инспирирани од историските модели на брендот. Меѓу главните дизајнерски инспирации се „Carrera GT“ и „911 GT1“ од деведесеттите години, додека линијата на покривот потсетува на моделот „959“.

Предниот дел го одликуваат препознатливи, издолжени фарови, голем отвор за воздух на предниот дел од покривот, како и агресивно обликувани заден дифузор и спојлер.

Тесните ЛЕД-светла за дневно возење го следат дизајнерскиот правец воведен со моделот „Taycan“. На задниот дел се наоѓа голем вентилатор за ладење на моторниот простор, инспириран од тркачкиот „Porsche 917“.

Аеродинамичниот заден спојлер може да се вовлече кога не е потребен, додека дизајнот на тркалата, кој потсетува на телефонски бројчаник, претставува омаж на моделот „928“.

Кабината е минималистичка и изразено ориентирана кон возачот. Инспирацијата доаѓа од моделите „550 Spyder“ и „356“, а наместо централен екран на допир, концептот користи физички команди и пет кружни инструменти, меѓу кои и аналоген вртежомер.

Распоредот на инструментите може да се менува во зависност од избраниот режим на возење. Предвиден е и држач за паметен телефон со систем „MagSafe“, кој може да се вовлече кога не се користи.

Серискиот „Mission S“ сè уште е во рана фаза на развој, но од „Porsche“ потврдиле дека ќе користи нова, високо приспособлива платформа заснована на постојните технологии на компанијата. Таа ќе поддржува класични бензински и хибридни погони, вклучително и приклучни хибриди, но не и целосно електричен погон.

Лајтерс објаснил дека „Porsche“ сака да одговори на реалната побарувачка на купувачите, особено во сегментот на скапи спортски автомобили, каде што интересот за електричните погони сè уште не е доволно голем.

Во меѓувреме, компанијата ги коригирала претходните планови за целосна електрификација. Во среднорочниот период очекува во понудата да има приближно два модели со мотори со внатрешно согорување на секој целосно електричен модел.

За идните автомобили „Porsche“ планира четирицилиндрични, В6, В8 и боксер-мотори. За новиот спортски модел со централно поставен мотор, В8 се наметнува како една од најлогичните опции, иако се разгледуваат и други конфигурации, вклучително и боксер-мотор со осум цилиндри.

„Mission S“ засега е само концепт, па конечните спецификации на серискиот автомобил, вклучувајќи ја моќноста, перформансите и цената, сè уште не се познати.

Сепак, пораката е јасна: „Porsche“ сака да ја прошири својата спортска понуда над моделот „911“, со акцент на перформансите, ексклузивноста и моторите со внатрешно согорување.