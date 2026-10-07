Под превезот на ЕУ-директиви, Собранието ги отвора портите за тешките загадувачи

Најголемата контроверзија лежи во суптилното, но катастрофално бришење на зборот „реконструкција“ од членот кој досега забрануваше тешка и загадувачка индустрија на помалку од пет километри од градовите и селата. Со оваа измена, сите одамна затворени индустриски гиганти и „фабрики на смртта“ низ македонските градови добиваат правна можност да ги рестартираат своите погони или да ги прошират постоечките капацитети, без оглед на близината на станбените објекти.

Денеска во македонското Собрание на дневен ред се најдоа предлог-измените на Законот за животната средина. Додека владините претставници уверуваат дека станува збор за усогласување со европското законодавство, граѓанските здруженија и зелените партии едногласно алармираат: се подготвува легално труење на граѓаните и воскреснување на тешката индустрија во срцето на населените места.

„Наместо да се движиме кон дислокација на загадувачката индустрија подалеку од граѓаните, државата прави огромен чекор наназад“, предупредуваат од граѓанската иницијатива Зелен хуман град.

Дополнително масло на огнот додава и бришењето на членовите за идентификација и санација на контаминираните подрачја, како и кратењето на транспарентноста при јавните расправи – повеќе нема да има обврска за аудио или видео записи од дебатите каде граѓаните треба да си го кажат својот збор.

Од центарот за истражување Еко-свест нагласуваат дека ваквите парцијални решенија создаваат опасни правни празнини. Тие се децидни дека вистинското усогласување со ЕУ подразбира донесување на комплетно нов, поригорозен закон, а не „кроење“ на постојниот по мерка на индустриските лобија.

И покрај силното незадоволство на еколозите и граѓаните, предлог-измените лесно поминаа низ матичните собраниски комисии без ниту еден глас „против“. Прашањето кое останува да лебди во воздухот е: Чиј интерес штити Собранието – здравјето на сопствениот народ или профитот на тешките загадувачи под превезот на лажна европеизација?