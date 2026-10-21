Пелети или инвертер: Големата пресметка во денари за тоа кој систем ќе ви заштеди до 20.000 денари зимава

Кога ќе ги ставите сметките и фактурите за огрев на хартија, разликата меѓу греењето со инвертер-клима и пелети веќе не е прашање на впечаток, туку на чиста математика.

(За просечна потреба од 10.000 kWh топлинска енергија за цела зима)

За домаќинство на кое му е потребно количество од 10.000 киловат-часови топлинска енергија за да ја помине зимата во топол дом, крајниот трошок варира драстично во зависност од тоа каков извор на енергија користите.

Еве како изгледа деталната пресметка според актуелните цени на енергенсите за оваа грејна сезона.

Инвертер-клима: Како 3.333 kWh струја даваат 10.000 kWh топлина?

Класичната греалка или калорифер мора да потрошат точно 1 kWh струја за да дадат 1 kWh топлина. Но, квалитетниот инвертер функционира на друг принцип, односно тој ја пумпа и ја умножува топлината од надворешниот воздух.

Потрошувачка: Со просечен сезонски коефициент на ефикасност (COP = 3), за да испорача 10.000 kWh топлина, климата ќе потроши околу 3.333 kWh електрична енергија .

Со просечен сезонски коефициент на ефикасност (COP = 3), за да испорача 10.000 kWh топлина, климата ќе потроши околу . Финансиски трошок: Доколку ги земеме предвид тарифните блокови и претпоставиме просечна комбинирана цена од 8 до 10 денари по киловат-час (со вклучена мрежност и даноци), вкупниот трошок за цела сезона изнесува од 26.700 до 33.300 денари.

Пелети: Колку тони се потребни за истата топлина?

Според цените на пазарот за оваа есен, еден тон пелети се движи од 14.500 до 22.000 денари (односно од 218 до 330 денари по вреќа од 15 кг).

Потрошувачка: Со оглед на тоа што еден килограм пелети има енергетска вредност од околу 4,8 kWh, а искористеноста на котелот е околу 85%, за да добиете 10.000 kWh корисна топлина ви се потребни приближно 2,45 тони пелети .

Со оглед на тоа што еден килограм пелети има енергетска вредност од околу 4,8 kWh, а искористеноста на котелот е околу 85%, за да добиете 10.000 kWh корисна топлина ви се потребни приближно . Финансиски трошок: За оваа количина, само за набавка на пелетите ќе издвоите од 35.500 до 53.900 денари .

За оваа количина, само за набавка на пелетите ќе издвоите од . Скриени трошоци: Во оваа сума не се пресметани трошоците за транспорт, струјата што ја троши самата печка за работа на вентилаторите и сервисот.

Каде е „стапицата“ и кога пелетите се сепак подобро решение?

Иако на хартија инвертер-климата нуди заштеда од 8.000 до 20.000 денари по сезона, реалноста на терен има неколку исклучоци:

Распоред на просториите: Една ѕидна инвертер-клима загрева една централна просторија. Доколку имате куќа со 4 одвоени соби, ќе ви требаат 2 до 3 клима уреди, што го зголемува почетниот трошок за инвестиција. Котелот на пелети, од друга страна, загрева цела радијаторска мрежа. Лоша фасада и столарија: Доколку куќата нема надворешна изолација, климата ќе работи со максимална моќност без да ја постигне саканата температура, при што коефициентот на ефикасност драстично паѓа. Екстремни минусни температури: Кога надворешната температура ќе падне под -10°C, потрошувачката на струја кај климите расте, додека греењето на пелети ја задржува истата топлинска моќност.

Што е најисплатливо за вашиот дом?