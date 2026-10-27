Ранг листа на најголеми компании во секоја европска земја: Која е највредната од Македонија

Анализата на „Visual Capitalist“ покажува кои се највредните јавно котирани компании во европските земји, врз основа на нивната пазарна капитализација на 29 септември 2026 година. Македонија е претставена на таа мапа од „Комерцијална банка“, чија пазарна вредност се проценува на околу 985 милиони долари. Комерцијална банка е класифицирана во банкарскиот сектор, а Македонија е рангирана на 39-то место меѓу 42-те набљудувани европски земји кога се споредува вредноста на најголемата компанија во секоја земја. Зад Македонија се Молдавија, Црна Гора и Латвија.

Комерцијална банка АД Скопје, со пазарна капитализација од околу 985 милиони долари, е највредната јавно котирана компанија во Македонија, според анализата на најголемите компании во 42 европски земји.

Во Србија, највредната јавно котирана компанија е NIS, со пазарна капитализација од околу 1,13 милијарди долари, во Босна и Херцеговина, првото место го зазема UniCredit Bank, вредна околу 1,14 милијарди долари, додека во Црна Гора највредна е EPCG, со пазарна капитализација од околу 680 милиони долари.

Разликата е значително поголема кога Македонија се споредува со Хрватска и Словенија. Највредна компанија во Хрватска е Zagrebačka banka, со капитализација од околу 8,5 милијарди долари, додека словенечката фармацевтска компанија Krka вреди околу 8,96 милијарди долари. Ова значи дека Zagrebačka banka вреди повеќе од 8 пати, а Крка повеќе од 9 пати, од Комерцијална банка.

Највредна компанија во Европа е холандскиот технолошки гигант ASML, чија пазарна капитализација е околу 670 милијарди долари.

Меѓу европските корпоративни гиганти се швајцарскиот Roche и британскиот HSBC, со вредност од околу 342 милијарди долари, германскиот Siemens со околу 246 милијарди, францускиот L’Oréal со приближно 230 милијарди и шпанскиот Santander со околу 205 милијарди долари.

Банките и енергетиката доминираат на европската мапа

Листата, исто така, ја покажува големата секторска разновидност на европските економии. Додека најголемите компании во некои земји доаѓаат од технологијата, фармацијата и индустријата, во голем број земји водечките позиции ги заземаат банките и енергетските компании. Финансискиот сектор е најголемата компанија во 18 од 42 анализирани земји, додека енергетиката и комуналните услуги водат уште десет национални пазари.

Извор: Visual Capitalist