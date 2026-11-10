Од 48.700 денари просек до шестцифрени суми: Кои сектори во Македонија делат најголеми плати?

Кога ќе се погледнат последните официјални податоци од Државниот завод за статистика, јасно се гледа дека пазарот на труд кај нас прави сериозни прегрупирања. Просечната нето-плата во државата веќе се искачи на 48.733 денари, но ножицата меѓу различните индустрии станува сè поширока.
На самиот врв, без конкуренција, остануваат програмерите и луѓето од ИТ секторот. Според статистиката, просечната плата во секторите за компјутерско програмирање и консултации редовно ги пробива сите стандарди и се движи меѓу 95.000 и 100.000 денари, останувајќи далечна реалност за поголемиот дел од економијата.
Сепак, вистинското изненадување и најголемиот процентен скок периодов го прават финансискиот сектор и градежништвото. Банкарите, осигурувачите и стручните дејности бележат просечни примања меѓу 55.000 и 65.000 денари, со силен годишен раст. Од друга страна, градежништвото се соочува со огромен дефицит на мајстори и квалификувана работна сила, што ги принудува инвеститорите да нудат дневници и месечни примања кои до неодамна беа незамисливи за овој сектор, бележејќи двоцифрен раст на платите.
Стабилен раст задржуваат и здравството и фармацијата, поттикнати од потребата да се задржи медицинскиот персонал дома.
На дното на статистичката листа сè уште цврсто стојат текстилната индустрија и дел од угостителството. Таму платите се движат околу минималните законски рамки, а сопствениците се принудени да ги зголемуваат примањата исклучиво поради мака со наоѓање работници, но тие бројки се сè уште далеку зад македонскиот просек од 48.700 денари.
Б.С.