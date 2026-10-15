Новиот „Hyundai Bayon“ изгледа како мал „Tucson“, а добива и спортски пакет „N Line“

Малиот SUV добива значително поробусен изглед, спортски пакет „N Line“, два големи екрана и, за првпат, класична хибридна верзија со 138 коњски сили.

„Hyundai“ на Саемот за автомобили во Париз ја претстави новата генерација на моделот „Bayon“.

Новиот „Bayon“ е дизајниран во рамките на стилскиот правец „Art of Steel“, кој е применет и кај новиот „Tucson“.

Наместо заоблените линии на претходникот, сега доминираат острите рабови и дневните светла во форма на хокеарски стап.

Името на моделот е испишано со големи букви на задниот дел, а за првпат е достапен и пакетот „N Line“. Тој носи спортски обликувани браници, тркала од 18 инчи, двојни издувни цевки и детали во кабината, како црвени шевови и метални педали.

Повеќе простор и два големи екрана

Меѓуоскиното растојание е зголемено за два сантиметри, на 260 сантиметри, што би требало да им овозможи на патниците повеќе простор во кабината.

Во понудата се и два екрана со дијагонала од 12,3 инчи, додека дополнителната опрема може да вклучува камери за преглед на околината на возилото, вентилирани седишта и панорамски покрив.

Достапен е и дигиталниот клуч „Hyundai Digital Key 2“, кој овозможува отклучување и стартување на автомобилот со помош на мобилен телефон, како и премиум аудиосистемот „Bose“.

Сепак, „Bayon“ го нема новиот оперативен систем „Pleos“, кој „Hyundai“ го воведува во одредени понови модели.

Три погонски опции, вклучувајќи и хибридна верзија

И покрај поробусниот изглед, „Bayon“ останува автомобил со преден погон, без можност за погон на сите четири тркала.

Основата на понудата ја сочинува 1,0-литарски четирицилиндричен турбобензински мотор со 90 коњски сили, спарен со шестстепен мануелен или седумстепен автоматски менувач со двојна спојка.

Посилната верзија на истиот мотор развива 115 коњски сили, а забрзувањето од 0 до 100 километри на час го скратува од 14,1 на 10,8 секунди.

Најголемата новина е класичниот хибриден погон „1.6 HEV“, со вкупна моќност од 138 коњски сили, комбиниран со шестстепен автоматски менувач со двојна спојка.

Возачот може да го приспособува интензитетот на регенеративното сопирање со помош на лопатките зад воланот.

Новиот „Hyundai Bayon“ се очекува да пристигне во европските салони на почетокот на 2027-ма година.