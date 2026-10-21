НЛБ Банка отвори нова експозитура во историскиот објект на Солунската банка во Битола

Експозитурата беше свечено отворена во присуство на претставници на Надзорниот и Управниот одбор на НЛБ Банка Скопје, амбасадорот на Република Словенија во Република Северна Македонија, Грегор Прескер, претставници на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола, клиенти, соработници, партнери и вработени. Свеченото отворање го означи почетокот на ново поглавје во банкарската традиција на овој историски објект.

НЛБ Банка отвори нова експозитура во центарот на Битола, како дел од континуираната трансформација на својата деловна мрежа. Сместена во заштитениот историски објект на Солунската банка од 19-иот век покрај плоштадот Магнолија, новата експозитура е направена со посебна грижа за зачувување на културното наследство, автентичниот карактер и препознатливите архитектонски и декоративни елементи на зградата. Нивното внимателно вклопување во современ банкарски простор овозможи објектот да ја задржи својата историска вредност, а истовремено да добие нова, одржлива функција преку современ модел на банкарско работење.

Експозитурата во Битола, со површина од 312м², претставува дел од стратешката трансформација на деловната мрежа на НЛБ Банка кон современи, пристапни и функционални простори што обезбедуваат повисоко ниво на советување, персонализирана услуга и интегрирано корисничко искуство.

Трансформацијата на деловната мрежа е значаен сегмент од пошироката деловна и дигитална трансформација на НЛБ Банка. Таа опфаќа модернизација на просторите, поголема достапност на стручните тимови и беспрекорно поврзување на физичките и дигиталните канали. Новиот концепт ја надградува улогата на експозитурата, од традиционално место за извршување трансакции, во современ центар за финансиско советување, лична комуникација и градење долгорочни односи со клиентите.

„Оваа експозитура е многу повеќе од уште една точка на мапата на НЛБ Банка. Таа е свечен и видлив симбол на трансформацијата на нашата деловна мрежа што се менува во чекор со времето, но останува верна на она што е најважно – човекот, неговата доверба и неговата приказна. Отворањето на оваа експозитура е важен момент за нашата Банка, но и потврда на нашата долгорочна определба да бидеме уште поблиску до луѓето и бизнисите што секојдневно ја градат иднината на оваа заедница. Македонија е важен дел од регионалната приказна на НЛБ Групацијата. Овој пазар има јасно значење во нашата долгорочна стратегија, а НЛБ Банка има суштинска улога во нејзиното остварување. Со својата стабилност, знаење, доверба и силна позиција, Банката не е само финансиска институција, туку партнер на граѓаните, компаниите и институциите во нивниот развој и во реализацијата на нивните планови. “- потенцираше во своето обраќање пред присутните Претседателката на Надзорниот одбор на НЛБ Банка Скопје, Хедвика Усеник.

Посебна вредност на проектот е пристапот кон културното наследство. Објектот е заштитен од надлежната установа за заштита на културното наследство во Битола, Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола, а неговата адаптација е насочена кон зачувување на автентичните архитектонски и декоративни елементи и нивно внимателно вклопување во современ банкарски простор. Со тоа, НЛБ Банка не само што инвестира во подобро корисничко искуство, туку придонесува и кон зачувување, ревитализација и долгорочна одржливост на еден од најпрепознатливите објекти во градското јадро на Битола. Враќањето на банкарската функција му дава нов живот на објектот, без да се нарушат неговиот историски карактер и значење

„Во времето кога Битола пулсирала со силен стопански и трговски живот, ова место било дел од финансиските текови што го поттикнувале развојот на градот. Денес, банкарството се враќа во овие простории како достоинствено и современо продолжение на нивната традиција. Со внимателното уредување сакавме да покажеме дека развојот не мора да го избрише минатото, напротив, може да го зачува, да го почитува и да му даде нова смисла. Новата експозитура ги обединува современите банкарски решенија со личен пристап и советување. Таквиот пристап е особено важен во град како Битола, кој отсекогаш покажувал дека има енергија да создава, да инвестира и да расте. Нашата задача е да бидеме вистински партнер на таа енергија, на граѓаните што планираат сигурна иднина, на компаниите што отвораат нови пазари и на претприемачите што имаат храброст својата идеја да ја претворат во реалност.“ – изјави на отворањето Тони Стојановски, Претседател на Управниот одбор на НЛБ Банка Скопје.

Новата експозитура која ги обединува досегашните две експозитури во Битола на една локација е сместена на улица „Широк Сокак“ бр. 26. Работното време останува како и до сега, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.

Историски објект со банкарска традиција

Новата експозитура на НЛБ Банка во Битола е објект познат како зградата на Солунската банка основана во Солун во 1886 година. Во 1893 година Солунската банка отворила своја филијала во Битола, тогаш значаен трговски и конзуларен центар. Солунската банка не е важна само како стара финансиска институција, туку и како сведоштво за времето кога Битола била дел од широка трговска мрежа што ги поврзувала Солун, Цариград и европските финансиски центри. Филијалата овозможувала трговски кредити и пренос на пари во странство, внесувајќи модерни банкарски практики во локалната економија. Низ годините, објектот имал и други намени, но останал препознатлив дел од историското и архитектонското наследство на градот.