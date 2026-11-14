Неколку километри, неколку илјадарки – колку наплатуваат шлеп-службите?

Прегледот на огласите и јавно достапните ценовници покажува дека цените значително се разликуваат. Дел од приватните шлеп-служби рекламираат превоз за 1.000 денари, додека други наплатуваат по 1.500 или 2.000 денари. Сепак, она што е наведено во огласот не мора да биде и конечната цена што ќе ја плати возачот.

Доволно е автомобилот да ви откаже среде улица, па покрај мајсторот, да треба да платите и за шлеп-служба. А таа услуга веќе не е толку евтина. За превоз на расипан автомобил од една до друга локација во Скопје се бараат од 1.000 до 2.000 денари, а сумата може да биде и повисока доколку возилото треба да се транспортира на поголема оддалеченост. За неколку километри возење, сметката лесно може да достигне триесетина евра.

Сè зависи од тоа каде се наоѓа автомобилот, до каде треба да се превезе, колку е тежок и дали може без проблем да се натовари на платформата. Дополнителен трошок може да се појави и ако интервенцијата е во ноќните часови или надвор од градот.

Особено незгодно е кога дефектот ќе се случи на автопат. Возачот не може да го остави автомобилот каде било, а ако моторот целосно откаже, нема многу избор. Мора да повика помош и да ја плати услугата.

Во февруари годинава беа објавени информации дека цената за шлепување во Скопје, која претходно изнесувала околу 1.200 денари, кај дел од превозниците достигнала 2.000 денари. Како една од причините за зголемената побарувачка беше посочено и воведувањето на системот „Безбеден град“, поради кој дел од сопствениците на нерегистрирани автомобили мораат да организираат транспорт до технички преглед или сервис.

Од економска гледна точка, цената на ваквиот превоз не зависи само од потрошеното гориво. Во пресметката влегуваат и одржувањето на специјалното возило, амортизацијата, работната рака и времето потребно за интервенцијата. Кога расте побарувачката, особено за итни услуги, се создава и простор за повисоки цени.

Но, на пазарот постои и значително поевтина варијанта.

Јавното претпријатие „Градски паркинг“ во Скопје има сопствена шлеп-служба за транспорт на оштетени автомобили и возила во дефект. Според објавениот ценовник, превозот на патнички автомобил до 40 километри чини 1.000 денари, додека за возила потешки од два тона се наплатуваат 1.500 денари. Секој дополнителен километар чини уште 30 денари.

Услугата се однесува на општинските и локалните патишта на територијата на Скопје, а според објавените информации е достапна од понеделник до сабота, од 8 до 22 часот. Не е објавена понова потврда дали тарифите во меѓувреме се променети.

Од претпријатието во претходно јавно обраќање посочија дека интересот за оваа услуга се зголемил.

„Бидејќи имаме најниски цени во градот за ваков тип на услуга и покрај двојното покачување на горивата во изминатиов период, ние остануваме со непроменети цени“, беше наведено во изјава од раководството на претпријатието.

За меѓуградски превоз, пак, пресметката е поинаква. Ако автомобилот се расипе во Велес, Куманово или Тетово, а треба да се донесе во Скопје, километражата станува еден од главните фактори што ја одредуваат сметката. Затоа е важно возачот однапред да праша дали во цената се пресметува само превозот на неговиот автомобил или и патот што шлеп-возилото треба да го помине до местото на дефектот.

Разликата меѓу две понуди може да биде и 1.000 денари за иста релација. Поради тоа, кога околностите дозволуваат, споредувањето на неколку цени може да заштеди пари.

Во спротивно, на трошокот за поправка во автосервисот ќе треба да се додаде уште една сметка. И тоа само за автомобилот да стигне до мајсторот.

Б.З.М.