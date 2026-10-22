Неколку илјади посетители на прославата на третиот роденден на Diamond Mall со Петар Грашо и Јелена Розга

Неколку илјади посетители беа дел од големата роденденска прослава на Diamond Mall, со која трговскиот центар го одбележа својот трет роденден. Главни музички ѕвезди на вечерта беа Петар Грашо и Јелена Розга, кои со своите настапи создадоа одлична атмосфера пред бројната публика.

Во рамки на прославата се одржа и финалното извлекување од големата роденденска наградна игра. Беа доделени повеќе вредносни награди, а еден од среќните добитници ја освои и главната награда – автомобил Geely Cityray.