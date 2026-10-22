Неколку илјади посетители на прославата на третиот роденден на Diamond Mall со Петар Грашо и Јелена Розга

Неколку илјади посетители беа дел од големата роденденска прослава на Diamond Mall, со која трговскиот центар го одбележа својот трет роденден. Главни музички ѕвезди на вечерта беа Петар Грашо и Јелена Розга, кои со своите настапи создадоа одлична атмосфера пред бројната публика.
Во рамки на прославата се одржа и финалното извлекување од големата роденденска наградна игра. Беа доделени повеќе вредносни награди, а еден од среќните добитници ја освои и главната награда – автомобил Geely Cityray.
Со роденденската прослава, Diamond Mall уште еднаш го потврди својот концепт да биде повеќе од место за шопинг – простор за забава, дружење и различни искуства за посетителите.
Третиот роденден годинава е поврзан и со новата општествено одговорна иницијатива Diamond HUB – Центар за економско зајакнување на жените, преку која учесничките добиваат практични обуки, менторство и поддршка за професионален развој и поголема економска независност.
На овој начин, Diamond Mall го одбележа својот трет роденден со голема прослава за посетителите, истовремено продолжувајќи ја својата определба да создава долгорочна вредност за заедницата.