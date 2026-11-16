Најдобрите земји за започнување бизнис

Оваа визуелизација е дел од серијата „Dealmaker Week“, создадена во партнерство со Adobe. Таа е заснована на податоци за 2025 година од Глобалниот извештај 2025/2026 на Глобалниот монитор за претприемништво (GEM). Националниот индекс на претприемничко опкружување (NECI) претставува просек од оценките дадени од национални експерти за 13 услови што влијаат на започнувањето и развојот на бизнисот.

Пристапот до финансии, политиките за стимулации и инфраструктурата ја обликуваат средината во која претприемачите започнуваат и развиваат бизниси.

Азија доминира во првите десет рангирани економии

Седум од првите десет рангирани економии се наоѓаат во Азија, вклучувајќи го и Блискиот Исток: Обединети Арапски Емирати, Тајван, Саудиска Арабија, Индија, Катар, Бахреин и Јужна Кореја. Тајван е на второто место, а Саудиска Арабија на третото место, при што двете економии имаат заокружен резултат од 6,5. Литванија е најдобро рангираната европска земја и е на четвртото место.

За основачите во Индија, овие резултати укажуваат дека локалните услови се поволни во споредба со многу од најголемите економии во светот. Само 16 од 53-те опфатени економии имаат резултат од 5,0 или повисок, што е прагот што го користи GEM за доволно поддржувачко деловно опкружување.

Како се рангираат другите големи економии

Соединетите Американски Држави се рангираат на 20-то место со 4,8, зад Канада со 5,2 и Франција со 5,0. Венецуела и Ангола имаат најниски резултати меѓу опфатените економии – 3,2 и 3,0, соодветно.

Подолу е прикажана презентација на десетте најдобро рангирани економии според вредноста на индексот NECI за 2025 година: